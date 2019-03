Softwarewartung und Einführung von Smart-IT sind größere Posten

Sigmarszell (clr) - Bei ihrer Sitzung unter der Leitung vom Gemeinschaftsvorsitzenden Hans Kern und Geschäftsstellenleiter Richard Scheuch im Rathaus in Schlachters haben die Bürgermeister und Gemeinderäte von Weißensberg, Sigmarszell und Hergensweiler den Haushalt 2019 beschlossen und die Jahresrechnung 2017 einstimmig gebilligt.

Die Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Michaela Schmid stellte die Haushaltszahlen vor. Im Verwaltungshaushalt wird es Erhöhungen geben, da die Personalkosten und die Mieten steigen. Einen größeren Posten werden die neue Softwarewartung und die Einführung von Smart-IT einnehmen. Für das Jahr 2019 werden 36 000 Euro zu den bereits genehmigten 111 000 Euro für den Serveraustausch und die Erneuerung der IT-Ausstattung sowie ein neues Zeiterfassungssystem und die Einführung des elektronischen Anordnungswesens bereitgestellt. Schulungsunterlagen für die Rechnungsprüfung mithilfe des neuen Systems sind bereits vorhanden, die begonnenen Schulungen werden fortgesetzt. Im Vermögenshaushalt wird im laufenden Haushaltsjahr eine Kehrmaschine angeschafft, deren Kosten durch vier Gemeinden (mit Hohenweiler) geteilt werden.

Die einstimmig verabschiedete Haushaltssatzung 2019 weist einen Verwaltungshaushalt in Höhe von 1 153 300 Euro und einen Vermögenshaushalt in Höhe von 225 300 Euro auf. Dabei sind keine Kreditaufnahmen geplant, und es wird eine Verwaltungsumlage in Höhe von 890 200 festgesetzt. Das entspricht einer Umlage von 118,64 Euro pro Einwohner für die Mitgliedsgemeinden. Die Investitionsumlage wurde auf 81 200 Euro festgesetzt.

Die Jahresrechnung 2017 wurde vom Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses Norbert Kurzemann vorgestellt und einstimmig entlastet. Zudem ermächtigten die Vertreter der Gemeinden den Gemeinschaftsvorsitzenden Hans Kern einstimmig, die Finanzierung für den IT-Bereich im Rahmen des Haushaltsplans zu verwalten, Nachschulungen für verkehrsrechtliche Anordnungen wurden in Erwägung gezogen.