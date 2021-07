So können Feuerwehren im Landkreis neue Mitglieder finden

Wie können Feuerwehren wieder mehr Mitglieder gewinnen? Um diese Frage ging es bei einem Workshop, an dem Vertreter der Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis nach Sigmarszell gekommen sind. Angesprochen waren Kommandanten, deren Stellvertretungen, Jugendwarte, Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit und die Kreisbrandinspektion, wie es in einem Pressebericht heißt.

Die Veranstaltungsreihe, unter deren Motto „Mitglieder finden und binden“ jeder Landkreis Bayerns profitieren darf, hat der Landesfeuerwehrverband Bayern mit dem Innenministerium initiiert. Die Planung wurde mit der Feuerwehrschule Regensburg vorgenommen und die Durchführung der Bayerischen Akademie für Verwaltungs-Management übertragen. Die Referentin Annette Geiger (Augsburg) durfte 15 Vertreterinnen und Vertreter der Wehren begrüßen und durch den Tag begleiten.

Beim Workshop ging Trainerin Annette Geiger auf die Methoden zur Ansprache geeigneter Zielgruppen ein und zeigte in anschaulicher Weise auf, wie das in der Praxis darstellbar sein kann. Wo man potenzielle neue Mitglieder für die Feuerwehren antreffen und wie diese dann angesprochen werden könnten, mussten die Seminarteilnehmer sodann selbst in kleinen Gruppen erarbeiten und die Ergebnisse im Gesamtplenum vorstellen. Dort wurden bereits gemachte eigene Erfahrungen aus den einzelnen Wehren ausgetauscht und die besten Praxismethoden gesammelt.

Anschließend erarbeitete man mit wechselnden Mitmach-Methoden den Themenkreis, wie man bereits gewonnenen Mitglieder in den Feuerwehren auf Dauer halten kann. Dabei konnte zwischen wechselnden Gruppen in mehreren Sequenzen ein Akquisegespräch oder das Reagieren auf typische Bedenken von Angesprochenen praxisnah untereinander geübt werden.

Das Fazit aller Teilnehmenden am Ende des Workshopfreitags war laut Pressebericht, dass viele pfiffige Ideen, neue Eindrücke und gut anwendbare Tipps mitgenommen werden, um das Interesse an der Feuerwehr zu wecken. Auch wenn viele Wehren derzeit noch über genug Mitglieder verfügen, so kann die Mitgliederanwerbung mit dem neu erlernten Fachwissen dennoch zielgerichteter eingesetzt werden, um die Anzahl der Helfenden weiter zu steigern.