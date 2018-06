Sigmarszells Haushalt entwickelt sich positiv

Recht positiv liest sich der Zwischenbericht zum Haushalt 2016, den Sigmarszells Bürgermeister Jörg Agthe seinen Räten vorstellte. Es zeichne sich ab, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer deutlich über dem Haushaltsansatz von 550000 Euro liegen werden: VG-Kämmerer Christoph Schmieg geht aktuell von knapp 740000 Euro aus.

Die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung fallen nach dem zweiten Quartal mit knapp 850000 Euro auch positiv aus. Aufs ganze Jahr gerechnet, hatte die Verwaltung 1,68 Millionen Euro Einnahmen aus dieser Quelle veranschlagt. Die weiteren Einnahmen befinden sich derzeit im Planbereich, so Schmieg in seinem Zwischenbericht.

„An der Obstbauschule“ alle Flächen verkauft

Größere Haushaltsüberschreitungen gebe es im laufenden Geschäft nicht. Sollten sich die Einnahmen im zweiten Halbjahr weiterhin so positiv entwickeln, dann könnte mehr Geld in den Vermögenshaushalt fließen als die ursprünglich veranschlagten 414000 Euro, übermittelte Agthe. Bisher habe die Gemeinde knapp 400000 Euro für Investitionen ausgegeben, unter anderem für die Ortsfeuerwehren und Baumaßnahmen in der Kindertagesstätte St. Wendelin in Niederstaufen. Für anstehende Straßensanierungen in der Egghaldenstraße, „Im Greit“ und Gehwegsanierungen in der Ortsdurchfahrt Schlachters stehen noch rund 350000 Euro zur Verfügung.

Im neuen Baugebiet „An der Obstbauschule“ in Schlachters sind bereits alle Baugrundstücke verkauft. Dort hat die Gemeinde einschließlich Herstellungsbeiträgen 660000 Euro eingenommen. Die Abrechnung der Erschließungsarbeiten liegt der Verwaltung noch nicht vor. Noch nicht vollständig beendet ist die Abrechnung der Dorferneuerung Niederstaufen. Das Amt für ländliche Entwicklung hat die Verwendungsnachweise für die eingereichten drei Maßnahmen – Vorplatz Dorfgemeinschaftshaus, Spielplatz und Festplatz – geprüft und Sigmarszell einen Zuschuss in Höhe von 222000 Euro bewilligt. Sobald die entsprechenden Fördermittel zur Verfügung stehen, werde der Zuschuss ausbezahlt, hat das Amt der Gemeinde mitgeteilt. Wann genau das sein werde, könne er aber nicht sagen, meinte Rathauschef Agthe auf Fragen aus dem Gremium. (hipp)