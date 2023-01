Sigmarszeller triumphiert bei Deutschen Meisterschaften im Fliesenlegen

Bei dieser Meisterschaft geht es nicht um Tore, Körbe oder Schmetterbälle. Überhaupt nicht um Sport, sondern ums Handwerk. Im November haben in Berlin die Deutschen Meisterschaften im Bauhandwerk stattgefunden. Erfolgreich dabei war auch Manuel Karg aus Sigmarszell: Er ist nun Deutscher Vizemeister im Fliesenlegen. Nur dem Kollegen aus Baden-Württemberg hatte er sich knapp um einen Punkt geschlagen geben müssen.

Manuel Karg ist 20 Jahre alt und hat bei Fliesen Breyer in Sigmarszell seine Ausbildung gemacht. Im Sommer hat er seine Gesellenprüfung abgelegt, und zwar mit dem besten Ergebnis im Bereich der Handwerkskammer Schwaben. Das hat ihn für die Bayerischen Meisterschaften in Feuchtwangen qualifiziert, die er ebenfalls für sich entscheiden konnte. Und schließlich ging es nach Berlin.

Manuel Karg musste zwei Motive bei den Meisterschaften verlegen: den Berliner Bär und den Fernsehturm. (Foto: Fliesen Breyer)

Zwei Motive in zwei Tagen

Ein ganzes Wochenende lang haben sich dort die besten Nachwuchshandwerker des Landes gemessen. Bei den Fliesenlegern gab es zwei Wettkampftage, an denen die Handwerker in nur 14 Stunden zwei Motive verlegen mussten: Zunächst den Berliner Bär, dann ein Bild des Fernsehturms mit der Jahreszahl darüber. Ziel ist es, so genau wie möglich den vorgegebenen Maßen zu entsprechen, aber auch Gesamtbild und Arbeitsweise werden betrachtet.

Die größte Schwierigkeit sei die Zeit gewesen, erzählt Karg im Gespräch mit der Lindauer Zeitung. Gerade die Jahreszahl „22“ mit ihren vielen Rundungen sei aufwendig gewesen. Besonders, da die Vorgabe war, die Kurven „auf Null“ zu schneiden. Das heißt, die Kurve muss exakt von einer Ecke der Fliese zur anderen gehen. Und diese Ecken brechen dabei leicht einmal ab. „Hätte man mehr Zeit, dann schneidet man eine Fliese auch mal nach“, sagt Karg. So musste jedoch fast jeder Handgriff auf Anhieb sitzen. Er sei erst auf die Minute mit seinen Bildern fertig geworden, erzählt er.

Fliesenlegen liegt ihm im Blut

Insgesamt sei die Meisterschaft ein tolles Erlebnis gewesen, sagt Karg, vor allem, da Handwerker aus verschiedenen Berufen zusammenkamen und auch gemeinsam untergebracht waren. „Das war ein geiles Miteinander“, sagt er. „Wenn wir Landmuffel dort U-Bahn fahren mussten, das war schon lustig.“ Die Fliesenleger hätten aber auch diese Hürde stets gemeistert. Die Maurer hingegen konnten ihre Prüfung wohl erst mit einer Stunde Verspätung starten: Die Teilnehmer und die Prüfer waren aus Versehen zunächst in die falsche Richtung gefahren.

Dass es so etwas wie die Deutschen Meisterschaften im Bauhandwerk gibt, wusste Karg gar nicht, bevor er Kammersieger wurde. Dabei ist er in einem Handwerksbetrieb groß geworden. Sein Opa und Vater sind ebenfalls Fliesenleger und haben ein Geschäft in der Nähe von Dillingen, wo Karg herkommt. „Opa war jetzt ganz stolz“, erzählt er.

Die Meisterschaften haben in Berlin stattgefunden. (Foto: Fliesen Breyer)

Druck, wegen des Familienbetriebs Fliesenleger werden zu müssen, habe es jedoch nie gegeben, sagt Karg. Nach der Realschule hat er sich wie viele seiner Freunde dazu entschieden, noch das Fachabitur zu machen und habe dabei gemerkt, dass er nicht studieren will. Also hat er Praktika gemacht in verschiedenen Berufen, wie etwa als Metaller oder Landmaschinenmechaniker. Bei einem Praktikum bei Fliesen Breyer sei ihm dann gleich klargeworden: „Das mache ich.“

Nächstes Ziel: Europameisterschaften

Ein paar Jahre lang will er noch in Sigmarszell bleiben und weiter bei Fliesen Breyer arbeiten. Irgendwann will er dann aber auch seinen Meister machen, um den Familienbetrieb, den derzeit sein Vater führt, übernehmen zu können. Vorher stehen aber auch noch weitere Wettkämpfe an, denn durch seinen Vizemeistertitel ist Karg ins Nationalteam der Fliesenleger aufgerückt. Auf die Frage, was so ein Nationalteam der Fliesenleger denn mache, antwortet Karg schlicht: „Eigentlich das Gleiche wie die Fußballer auch.“ Sie treten zum Beispiel bei Europa- und Weltmeisterschaften an, die im jährlichen Wechsel stattfinden.

2023 steht die Europameisterschaft in Polen an. Von den sechs Nationalteammitgliedern werde aber nur zwei Leute dafür nominiert. Bis dahin wird in regelmäßigen, einwöchigen Trainings geübt. „Es gilt herauszufinden, wer da hinfährt“, sagt Karg. Dafür muss viel trainiert werden, auch in der Freizeit oder im Geschäft, denn – und das ist doch anders als im Fußball: Die Deutschen Fliesenleger werden nicht als irgendwer nach Polen fahren, sondern als Titelverteidiger.