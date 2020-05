Sigmarszeller Gemeindrat ist wieder voll aktionsfähig

Der Sigmarszeller Gemeinderat ist ab jetzt handlungsfähig. Sieben neue Gemeinderäte hat Bürgermeister Jörg Agthe in der konstituierenden Sitzung vereidigt. Nun kann das 15-köpfigen Gremium seine Arbeit aufnehmen. Zu kleinen Meinungsverschiedenheiten kam es bei der Frage, wer die geeigneten Kandidaten sind, um die Posten der stellvertretenden Bürgermeister zu besetzen.

Kein feierlicher Rahmen, kein Händedruck als Glückwunschbezeugung. In Zeiten, in denen die Gemeinderäte wegen der Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in ihren Turnhallen tagen und die gebotenen Sicherheitsabstände wahren, ist kein Platz für Festlichkeiten. So war es denn kein Wunder, dass auch die konstituierende Sitzung des Sigmarszeller Gemeinderates mehr oder weniger nüchtern verlief.

Umso mehr, als dass sich das Gremium in seiner neuen Zusammensetzung bereits zuvor nichtöffentlich getroffen hatte, um die Besetzung der Ausschüsse, die Bestellung der Verbandsmitglieder, die Satzung des Gemeinderates, schon einmal zu besprechen. Aber auch ohne festlichen Rahmen wünschte Bürgermeister Jörg Agthe allen Gemeinderäten „einen guten Start in die neue Legislaturperiode“.

Die sieben neue Ratsmitglieder Maria Jäger, Erich Kunzemann, Silke Stohr (alle drei Freie Bürgerschaft Sigmarszell), Rene Miller, Nina Ehrle, Jürgen Hartmann und Markus Hagen (alle vier Unabhängige Liste Sigmarszell) vereidigte der Bürgermeister einzeln und in alphabetischer Reihenfolge. Insgesamt bildet die Unabhängige Liste Sigmarszell (UNS) die stärkste Gruppierung im Gremium.

Das führte zu Diskussionen, als es darum ging, die Stellvertreterposten für den der Freien Bürgerschaft (FBS) angehörenden Bürgermeisters zu besetzen. Bernhard Krepold (FBS) schlug nämlich seinen Fraktionskollegen und langjährigen zweiten Bürgermeister Paul Breyer als ersten Stellvertreter vor. Was auf erheblichen Protest seitens der UNS stieß.

Markus Hagen (UNS), der seinen Fraktionskollegen Jürgen Hartmann vorgeschlagen hatte, argumentierte, dass seine Gruppierung die stärkste im Gemeinderat sei. Zudem habe sie von den Wählern die meisten Stimmen erhalten. Damit stände der UNS der Posten zu. Breyer dagegen sei lediglich Stimmenkönig gewesen. Zudem sitze Agthe fest im Sattel, sodass er nicht länger der Unterstützung aus den eigenen Reihen bedürfe.

Hagen wertete es als „klares Zeichen der Transparenz“ , wenn der zweite Bürgermeister aus den Reihen der Opposition käme. Eine Ansicht, die auch Sebastian Seigerschmidt (UNS) unterstrich.

Der Bürgermeister hielt dagegen und hielt ein glühendes Plädoyer für Breyer. Agthe lobte seinen Fraktionskollegen als kompetenten und selbstlosen Gemeinderat, der alle Entscheidungen in der Vergangenheit stets zum Wohl der Gemeinde gefällt habe. Selbst wenn diese zu seinem Nachteil oder gar unbequem gewesen wären. „Er hat in den vergangenen Jahren einen hervorragenden Job gemacht“, sagte Agthe: „Paul Breyer ist die ideale Besetzung“.

Letztendlich wählte der Gemeinderat in geheimer Abstimmung mit acht zu sieben Stimmen Breyer zum zweiten Bürgermeister. Zum dritten Bürgermeister wählten die Räte Norbert Kurzemann (UNS), den Markus Hagen (UNS) vorgeschlagen hatte. Krepold hatte für die FBS zuerst Maria Jäger nominiert. Als diese jedoch abgelehnt hatte schlug er Theresia Gsell vor. Während Kurzemann sieben Stimmen erhielt, bekam Gsell sechs.

Darüber hinaus benannte und bestellte das frisch konstituierte Gremium die Ausschuss- und Verbandsmitglieder. Auch die Eheschließungsstandesbeamten legte er mit allen drei Bürgermeistern fest. Außerdem erhöhte der Gemeinderat das Sitzungsgeld von 30 Euro auf 40 Euro und legte einen Zeitrahmen für die öffentlichen Sitzungen fest. Diese sollen künftig höchstens drei Stunden dauern.