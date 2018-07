Sigmarszell spricht über Bahnhalte in Schlachters

In fünf Landkreisgemeinden plant die Deutsche Bahn neue Haltepunkte. Sigmarszell gehört dazu. Den Vorentwurf für Schlachters stellte Bürgermeister Jörg Agthe in der jüngsten Ratssitzung vor.

Die sich gegenüberliegenden Bahnsteige haben eine Länge von 170 Metern, die Zugänge liegen jeweils am westlichen Ende. In Fahrtrichtung Lindau liegt der Halt unterhalb der Obstbauschule. Der barrierefreie Zugang erfolgt über einen Gehweg vom Burgknobelweg. Hier ist Grunderwerb erforderlich. Der Haltepunkt in Richtung Hergatz liegt auf Höhe Bundeswehrdepot und Bauhof. Für den Zugang zum Außenbahnsteig ist eine Rampe und weiter östlich eine Treppe mit neun Steigungen geplant. Die Bahnsteige könnten sowohl in modularer Fertigteilbauweise als auch in konventioneller Bauart errichtet werden, heißt es in den Plänen der Bahn.

Letztlich würden hier die Herstellungs- und Lebenszykluskosten den Ausschlag geben. Ebenso mögliche Aufwendungen für eine spätere Anhebung der Bahnsteig-Nennhöhe von 55 auf 76 Zentimeter. Die bestehende Fußgängerunterführung unter den Gleisen wäre von der Baumaßnahme der Bahn nicht berührt. Straßenbaulastträger der 1964 in Stahlbetonbauweise errichteten Unterführung mit einer lichten Weite von zwei Metern ist die Gemeinde Sigmarszell. Auch ein wasserführender Graben quert als Durchlass die Bahngleise. Die Abgabe der Entwurfsplanung ist laut Zeitschiene der Bahn im März 2019 vorgesehen. Das Planfeststellungsverfahren soll im August 2019 anlaufen. Möglicher Baubeginn der Verkehrsstation ist im Jahr 2022.

Aufnahme ins Fördersprogramm angestrebt

Sigmarszell ist bei diesem Projekt, sofern es umgesetzt wird, ebenfalls gefragt. Die Gemeinde hat in unmittelbarer Nähe des Haltepunkts einen P+R-Parkplatz anzulegen und in der Nähe des barrierefreien Zugangs zu den Bahnsteigen Behindertenparkplätze. Nahe der Fußgängerunterführung sind überdachte Fahrradabstellplätze vorgesehen. Ein Feldweg nahe der Rampe muss ertüchtigt werden. Für ÖPNV-Busse ist von der Gemeinde eine Zufahrt über den Bahnweg zum Haltepunkt zu gestatten. Durch eine neue Bushaltestelle soll die Anbindung des Haltepunkts an den öffentlichen Nahverkehr sichergestellt werden. Der Schülernahverkehr nach Lindau oder Weißensberg soll dann per Zug erfolgen, erläuterte Agthe. Was im Rat Fragen aufwarf, wie mit den Schülern aus Niederstaufen verfahren wird. Ob die dann mit dem Bus zum Bahnhalt fahren müssen, dann in Schlachters mit dem Zug weiter und in Lindau wiederum in den Stadtbus umsteigen müssen.

Karl Fischer wollte wissen, ob die Kosten, die auf die Gemeinde zukommen, schon erfassbar sind. Gemeindechef Agthe verneinte. Erstmal müsse man sich mit den einzelnen Maßnahmen befassen und auch Überlegungen zur Fußgängerunterführung anstellen. Agthe schlug vor, ein städtebauliches Konzept für die Umfeldmaßnahmen zu erarbeiten. Nehme man da noch anderes mit hinein wie die Revitalisierung des Spielplatzes oder die Wiederbelebung des historischen Bahnhalts in Schlachters, bestünde vielleicht die Chance, damit in die Städtebauförderung und das zusätzlich aufgelegte Programm „Innen statt Außen“ zu kommen. Für die Antragsstellung gaben die Räte einstimmig grünes Licht.