Sigmarszell saniert Schmutzwasserkanal in Witzigmann

Im Spätherbst wird das Bauamt Kempten die Kreisstraße Li 1 sanieren. Sigmarszell will die Gelegenheit nutzen und in diesem Zuge den Schmutzwassersammelkanal in der Ortsdurchfahrt Witzigmänn ertüchtigen. Der Gemeinderat beauftragte jetzt die Firma Sinz mit Kanalspülungen und optischer Analyse. Das Ingenieurbüro Daeges wird die vorgesehene „Kanal-Bypassverlegung“ planen. Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf brutto 315 000 Euro, das Ingenieurhonorar auf 39 000 Euro.

Im Haushalt ist dafür noch kein Geld eingestellt, die Verwaltung soll nach dem Willen der Räte einen Deckungsvorschlag erarbeiten. Ilka Lakeberg vom Büro Daeges erläuterte das Konzept. „Die Situation schreit danach, dass wir was machen“, meinte die Ingenieurin zum Ist-Zustand. Der Kanal habe so gut wie kein Gefälle, also sammelten sich im Schacht Feststoffe. „Wir haben das Netz befahren und gereinigt und das war nicht lecker“, so Lakeberg. Das Schmutzwasser staue sich bei jedem Regenereignis, merkte Bürgermeister Jörg Agthe an. Lakeberg führte weiter aus, dass Schächte und Sammelkanal zum Teil auf privatem Grund liegen. Hier biete sich nun die Chance, den Kanal in den öffentlichen Bereich, also unter die Straße zu legen. Man wolle ein Gefälle Richtung Lindau schaffen, allerdings brauche es dann eine Hebeanlage, um den Sammelkanal wieder ans Bestandsnetz anschließen zu können, so Lakeberg. Damit werde das Problem mit dem äußerst geringen Gefälle nur ein Stück Richtung Lindau verlagert, stellte Ratsmitglied Karl Fischer fest. Bernhard Krepold wies darauf hin, dass es weiter unten auch ein Problem gebe.

Verbesserung auch für Unterlieger

Eine Verbesserung für die Unterlieger werde auf jeden Fall erzielt, erklärte Lakeberg. Die Hebeanlage habe ein gewisses Pufferreservoir und die Pumpe sei mit einem Schneidrad ausgerüstet, das die Schmutzfracht zerkleinert. Die von Bürgermeister Agthe und seinem Stellvertreter Paul Breyer anvisierte Wunschvariante, alles im Freispiegelgefälle auszuführen, sei nicht machbar, sagte Lakeberg. Stefan Gapp sprach die Fremdwasserproblematik an. Hausanschlüsse sollten daraufhin untersucht werden, es habe ja jede Ortschaft einen Regenwasserkanal. Das Thema Fremdwasser werde angegangen, sicherte Gemeindechef Agthe zu. Das wäre auch ein Auftrag des Abwasserverbandes Bayerischer Bodenseegemeinden, stellte Karl Fischer fest. Die Stadt Lindau werde in Kürze kein Fremdwasser mehr aufnehmen. Rainer Schmidt erklärte, dass Untersuchungen dann möglichst schnell erfolgen sollten, damit die Grundstückeigentümer Zeit für einen Umschluss bekommen