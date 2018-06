Sigmarszell prüft Zuschussanträge

Die Sigmarszeller Gemeinderäte haben einstimmig beschlossen, die von TSV Schlachters und der Schützengesellschaft Niederstaufen gestellten Zuschussanträge vom Haupt- und Finanzausschuss prüfen zu lassen. Der Ausschuss ist ohnehin damit beschäftigt, einen Modus zu finden, wie sämtliche Sigmarszeller Vereine einigermaßen gerecht behandelt werden können, und welche Zuschüsse im Einzelfall geleistet werden sollten.

Denn immerhin gebe es große Unterschiede, weil manche Vereine in gemeindeeigenen Gebäuden untergebracht sind und keine Miete oder Nebenkosten zahlen müssen. Andere müssen das selbst bezahlen und sind von Zuschüssen abhängig. Auch Leistungen im Bereich der Jugendarbeit sollen mit in die Bewertung einfließen. Die Schützengesellschaft Niederstaufen, die Räume im alten Pfarrhaus nutzt, hatte in ihrem Antrag auf die Nebenkostenabrechnung der Kirchenverwaltung fürs vergangene Jahr verwiesen: Den Schützen werden dort gut 1300 Euro in Rechnung gestellt, die zusätzlich zur monatlichen Miete von 300 Euro zu zahlen sind. Mit eigenen Einnahmen könne man das nicht ausgleichen, hieß es in dem Zuschussantrag.

Der TSV Schlachters hatte in seinem Antrag die Unterhaltskosten für seine Sportanlage im Jahr 2015 zusammengestellt. Während die Kosten für die Pflege von Natur- und Kunstrasen gegenüber dem Vorjahr um ein Fünftel geringer ausfielen, ging es bei den Kosten für Strom, Gas und Wasser um den gleichen Prozentsatz nach oben. Letzteres führte der Verein hauptsächlich auf den heißen Sommer und das deshalb notwendige häufige Bewässern des Rasenplatzes zurück.

Immerhin sind die Zinsen für Altschulden stark zurückgegangen, nachdem der TSV ein Darlehen für den Rasenplatz getilgt hat. Zähle man die Ausgaben zusammen und ziehe davon die Einnahmen aus der Kunstrasenvermietung ab (knapp 3600 Euro) ab, bleiben unterm Strich gut 10800 Euro an Unterhaltskosten für die Sportanlage. Und die müssen nach geltender Vereinbarung zu je einem Drittel von den Gemeinden Sigmarszell und Weißensberg sowie dem TSV getragen werden. (hipp)