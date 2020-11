Sigmarszell legt für seinen neuen Waldkindergarten gleiche Gebühren fest wie für andere Kitas

Der Waldkindergarten „Wiesenknopf“ im Sigmarszeller Ortsteil Schlachters nimmt immer deutlichere Konturen an: Nachdem der Gemeinderat erst vor kurzem beschlossen hatte, einen Stromanschluss für einen beheizbaren Bauwagen auf dem Kindergartengelände verlegen zu lassen, wurde jetzt die Benutzungsordnung für den Waldkindergarten festgezurrt.

Sie lehnt sich, wie Bürgermeister Jörg Agthe in der jüngsten Ratssitzung erklärte, sehr eng an die Benutzungsordnung des gemeindlichen Kindergartens St. Raphael an – auch hinsichtlich der Kindergartengebühren. Dadurch sollen die Eltern laut Agthe eine „echte Wahlfreiheit“ erhalten und ihre Entscheidung für diesen oder jenen Kindergarten aus pädagogischen und nicht aus finanziellen Überlegungen treffen können.

Bei einer Buchungszeit von drei bis vier Stunden wird ein Entgelt von 90 Euro fällig, bei mehr als vier bis fünf Stunden 95 Euro und bei mehr als fünf bis sechs Stunden 100 Euro. Wenn ein weiteres Kind der Familie den Waldkindergarten besucht, verringert sich das Entgelt um 10 Euro. Dieser Nachlass wird auch dann gewährt, wenn das weitere Kind den Kindergarten St. Raphael in Schlachters besucht. Dadurch soll die Wahlfreiheit sichergestellt werden. Unterm Strich müssen die Eltern aber gar nichts zahlen, da der Freistaat Bayern für jedes Kindergartenkind einen Zuschuss von 100 Euro pro Monat zahlt.

Geöffnet ist der Waldkindergarten „Wiesenknopf“ montags bis freitags von 7.45 bis 13.30 Uhr. Die Mindestbuchungszeit beträgt 3,5 Stunden täglich, also mindestens 17,5 Stunden pro Woche. Aufgenommen werden Kinder nach Dringlichkeitsstufen. Die Kriterien dafür sind das Alter der Kinder und die familiären Verhältnisse. Vorrang haben zum Beispiel Kinder von alleinerziehenden und berufstätigen Elternteilen, von Familien in besonderen Notlagen oder wenn beide Elternteile berufstätig sind. Auch auswärtige Kinder können in den Waldkindergarten aufgenommen werden, wenn freie Plätze verfügbar sind.

Geregelt sind in der Benutzungsordnung noch weitere Aspekte wie zum Beispiel die Aufsichtspflicht, die Haftung, das Vorgehen bei Krankheit oder kleinen Verletzungen und die Bildung eines Elternbeirats. Der Gemeinderat hat das Regelwerk einstimmig beschlossen.