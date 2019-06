Sigmarszell lässt Straßen sanieren

Ausgiebig und sehr lange haben die Sigmarszeller Räte in ihrer jüngsten Sitzung über die Kosten für insgesamt drei Straßenbauaufträge diskutiert, weil sie die vom Ingenieurbüro Daeges vorgelegten Kalkulationen „für zu hoch erachten“. In zwei Fällen, in denen es um Folgeaufträge für die Baufirma Dobler geht, sollen bestimmte Posten in der jeweiligen Aufstellung (= Leistungsverzeichnis) noch mal überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Im dritten Fall verlangt der Rat sogar eine Ausschreibung.

Letzteres Vorhaben betrifft die Sanierung der Weiherstraße im Ortsteil Schlachters – genauer gesagt geht es um den Abschnitt zwischen der Wohnbebauung und der Sportanlage des TSV Schlachters und des Tennisclubs (TC) Sigmarszell. Um hierfür den günstigsten Anbieter zu finden, soll das Ingenieurbüro „auf Grundlage der Entwurfsplanung und des Grob-Leistungsverzeichnisses“ eine Ausschreibung vorbereiten, in der auch Nebenangebote zugelassen sind. Auf diesen geänderten beziehungsweise erweiterten Beschluss konnte sich der Rat einigen.

Bei einem weiteren Vorhaben ging es um die Sanierung der Straßendecke im Bereich Sonnenhalde/Egghaldenstraße. Hier verlangten die Räte, „dass die Kostenberechnung von Daeges gemäß den tatsächlichen Gegebenheiten korrigiert werden soll“, insbesondere im Bereich Entsorgungskosten und beim Posten Kleinmengenzuschlag. Erst gemäß dieser geänderten Kostenberechnung soll Daeges der Firma Dobler einen Folgeauftrag für die Deckensanierung erteilen, lautete der Beschluss.

Räte wollen eventuelle Defizite prüfen

Ein weiterer Streitfall betraf die Resterschließung und den Endausbau des Baugebietes „An der Obstbauschule“. An ihm hatte sich die Kritik und das Unbehagen mancher Räte über vermeintlich zu hohe Kosten und fehlerhafte Ansätze überhaupt erst entzündet. Entsprechend umfangreich waren die Auflagen, die der Gemeinderat dieser Planung auferlegte.

Wörtlich heißt es im Beschluss: „Das Ingenieurbüro Daeges wird beauftragt, eine Aufstellung der Positionen und Kosten vorzunehmen, die durch die nicht sachgemäße Planung beziehungsweise Ausführung bei der Erschließung des Baugebietes ,An der Obstbauschule‘ entstanden sind. Des Weiteren soll ein gemeinsamer Ortstermin mit Herrn Oliver Daeges (Anm. Chef des Ingenieurbüros, Wangen) und Herrn Stefan Gapp (Anm. Bauunternehmer und Gemeinderat, Sigmarszell) anberaumt werden, um die Ausführung der Entwässerung hinsichtlich eventueller Defizite zu prüfen.“ Erst nach Erledigung dieser Aufgaben könne ein Folgeauftrag an die Firma Dobler vergeben werden, waren sich die Räte einig.

Bürgermeister Jörg Agthe hatte während der Diskussion über die zu vergebenden Aufträge stets darauf verwiesen, dass es sich bei den Berechnungen nach Auskunft des Ingenieurbüros um „konservative Kalkulationen“ handeln würde. Mit anderen Worten: Bei diesen Werten sind Spielräume und Sicherheitsreserven eingerechnet. Doch die Mehrheit der Räte wollte es genauer wissen oder billiger haben und forderte daher die Überprüfung und Korrektur einzelner Angaben.