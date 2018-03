Schweizer fährt nach Unfall einfach weg

Die Polizei sucht einen flüchtigen Autofahrer, der am Samstagmorgen auf der Lindauer Autobahn einen Unfall verursacht hat und weitergefahren ist, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Beim Unfallwagen soll es sich um einen silbernen Mercedes mit Schweizer Kennzeichen handeln.

Der Wagen eines 40-jährigen Autofahrers aus der Schweiz wurde gegen 8.45 Uhr von einem von hinten heranfahrenden Auto berührt. Der Unfallverursacher fuhr laut Polizeibericht trotz des erheblichen Sachschadens an seinem eigenen Wagen weiter, ohne sich um den Zusammenstoß zu kümmern. Nach Zeugenangaben hing an dem flüchtenden Fahrzeug die vordere Frontschürze weg. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen silbernen Mercedes der R-Klasse, mit einem Schweizer Kennzeichen mit den Anfangsbuchstaben SG für St. Gallen handeln. Der angefahrene Wagen wurde am linken hinteren Kotflügel stark beschädigt. Die Polizei hofft auf Zeugen.