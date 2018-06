Schweißtreibende Spiele beim Kinderball

Action pur für Groß und Klein war beim Kinderball im Haus des Gastes angesagt – für Langeweile gab es keinen Platz. Das wissen Kinder und Eltern offensichtlich, denn die Halle war gut gefüllt mit Fasnachtsfreunden und ihrem Nachwuchs. Neben dem hier abgebildeten Schubkarrenrennen auf der Bühne gab es eine ganze Reihe weiterer Spiele, bei denen nicht nur die Kinder, sondern auch die großen Begleiter eingespannt wurden. Erholen durften sie sich dann bei Einlagen wie der Rope-Skipping-Gruppe aus Hergensweiler oder auch bei der großen Polonaise, die naturgemäß nicht so schweißtreibend ist, zumindest für die Großen. So vergingen die Stunden wie im Fluge, ohne dass jemand von der Langeweile heimgesucht wurde, denn für die war keine Platz in der Halle. Foto: cf (cf)