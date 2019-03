Schranke zu, Kreisstraße gesperrt: Lindau von Schlachters aus bis Mitte Juni nur über Umwege erreichbar

Lieber einen nur drei Meter breiten Schleichweg durch den Wald fahren oder einen längeren Umweg über Autobahn und Bundesstraße? Wenn Sigmarszeller in den nächsten Wochen in Richtung Lindau wollen, müssen sie auf jeden Fall Geduld und Zeit im Gepäck haben. Denn rund um Schlachters gibt es dann vor allem eines: gesperrte Straßen. Da betrifft den Bahnübergang in Schlachters genauso wie zwei Brücken über der Bahnlinie und die Kreistraße LI 1 durch Witzigmänn.

Angesichts der vielen Baustellen in der näheren und weiteren Umgebung des Rathaus Schlachters muss der Sigmarszeller Bürgermeister Jörg Agthe schon mal tief durchatmen: „Eigentlich ist die Gemeinde in den nächsten Monaten durch die Bahnlinie zweigeteilt.“ Denn am Bahnübergang in Schlachters, der schon seit einigen Tagen abgesperrt ist mit hohen Metallgittern, gibt es kein Durchkommen mehr. Die DB Netz AG will diesen sanieren, im Zuge der Arbeiten an den Gleisen und dem künftigen elektronischen Stellwerk. Deswegen gibt es mindestens bis 10. Mai kein Durchkommen, weder für Autos, noch für Radler oder Fußgänger. „Bitte folgen Sie den Umleitungsbeschilderungen und umfahren Sie die Baustelle weiträumig“, schreibt die DB im aktuellen Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Sigmarszell.

Da bleiben nur Autobahn oder ein schmaler Schleichweg

Wenn das doch so einfach wäre mit dem Umfahren. Denn sowohl die Brücke über die Bahnlinie zwischen Schlachters und Heimholz als auch jene in Weißensberg sind ebenfalls gesperrt für jeglichen Verkehr, weil sie im Zuge der Elektrifizierung der Bahn angehoben werden müssen. Das hat eine nicht unwesentliche Frage aufgeworfen: Wie kommen die Sigmarszeller Kinder überhaupt nach Weißensberg in die Schule?

„Das ist eine Kunst gewesen, da eine funktionierende Busverbindung zu schaffen“, stellt Agthe im Gespräch mit der LZ fest. Denn die kleine Straßenbrücke, die im Zuge der Straße Im Greit über die Autobahn führt, sollte jetzt auch für Bauarbeiten gesperrt werden. „Das können wir immerhin in Absprache mit dem beauftragten Bauunternehmen verschieben“, kann der Bürgermeister etwas aufatmen: Der Schulbus darf in den nächsten Monaten – im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen – diese Brücke nutzen. Der Weg morgens zur Schule sollte also funktionieren, auch wenn zwei Haltestellen nicht angefahren werden können, nämlich Eggenwatt und Schlachters-West.

Wer ansonsten morgens mit dem Auto zur Arbeit in Richtung Lindau muss, der braucht mehr Zeit: Autofahrer müssen von Schlachters aus die Hauptstraße in Richtung B 308 fahren und dann über die Bundesstraße zur Autobahn, um ins Lindauer Gewerbegebiet zu kommen. Oder aber mutig sein und eine kleine Gemeindeverbindungsstraße zwischen dem Sportplatz des TSV Schlachters und dem Weißensberger Ortsteil Oberhof nutzen. Die Weiherstraße ist allerdings nur drei Meter breit, gibt Agthe zu bedenken. Gegenverkehr sei daher so gut wie gar nicht möglich. Entlang des Sportplatzes gilt dort eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern. Ob diese verlängert wird durch den Waldbereich hindurch in Richtung Oberhof, das werde die Verwaltung noch prüfen, sagt der Sigmarszeller Bürgermeister.

Ihm ist klar: Wenn in nächster Zeit dort jede Menge Autos rollen, dann „wird das dieser Straße definitiv nicht gut tun“. Wobei nur rund 500 Meter sich auf Sigmarszeller Grund befinde – der Großteil des Wegs liege auf Weißensberger Flur.

Angesichts der ganzen Straßensperrungen – ab Montag, 11. März, wird zudem die Ortsdurchfahrt der Kreisstraße LI 1 durch Witzigmänn unter anderem für Kanalbauarbeiten komplett gesperrt – gibt es aber noch ein weiteres Problem: Auch die Zufahrt für Rettungsdienst, Notarzt und Feuerwehr in die Sigmarszeller Orteile wird schwieriger. Und im Notfall kostbare Zeit kosten. Die zuständigen Leute bei der Feuerwehr habe er bereits darauf hingewiesen, sagt Agthe und will auch die Integrierte Rettungsdienstleitstelle informieren.

„Das ist alles suboptimal“, ist dem Bürgermeister bewusst. Doch bis auf die Brücke Im Greit habe sich leider nichts verschieben lassen.