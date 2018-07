Schock: Feuerwehrmann bei Einsatz schwer verletzt

Mit einigen tausend Litern Löschwasser haben rund 170 Feuerwehrleute am Freitagnachmittag einen Großbrand in Sigmarszell-Thumen verhindert. In der Scheune eines Bauernhofs hatten sich mehrere Großballen Heu selbst entzündet. Ehe das Feuer auf Wohnhaus und Stall übergreifen konnte, räumten die Einsatzkräfte die Heuballen aus der Scheune. Ein Feuerwehrmann wurde schwer verletzt, als er aus etwa zweieinhalb Metern in die Tiefe stürzte und unter einem der gut 300 Kilogramm schweren Ballen begraben wurde.

„Mayday. Mayday. Mann vermisst“, krächzt es aus dem Funkgerät. Ein Moment, in dem auch dem erfahrensten Feuerwehrmann das Herz stehen bleibt. Hektisch machen sich weitere Atemschutzteams bereit, um in der total verrauchten Scheune nach dem gestürzten Kameraden zu suchen. Der junge Mann war auf eine Reihe Großballen geklettert. Als er den Boden unter den Füßen verlor, war er gerade dabei, weiter hinten liegende Ballen zu löschen.

Wenige Minuten später ist der Feuerwehrmann gefunden und wird mit einer Trage nach draußen gebracht. Die Rettungskräfte nehmen ihn in Empfang. Der junge Mann schwebt nicht in Lebensgefahr. Wie schwer seine Verletzungen sind, ist dennoch unklar. Deshalb fordert der Notarzt einen Rettungshubschrauber an, der den Verletzten nach Ravensburg ins Krankenhaus fliegt.

Währenddessen haben seine Kameraden alle Hände voll zu tun: Die Wehren aus Niederstaufen, Weißensberg und Sigmarszell bekämpfen den Brand im Inneren, die Lindauer Feuerwehrleute bauen mit ihren beiden Drehleitern eine sogenannte Riegelstellung auf, um im Falle eines Durchzündens das Feuer von oben zu bekämpfen. Ebenfalls unterstützend vor Ort sind Feuerwehrleute aus dem österreichischen Hohenweiler.

„Das war fünf vor zwölf“, stöhnt ein sichtlich erschöpfter Kreisbrandrat Friedhold Schneider gegen Ende des Einsatzes. „Es hat nicht mehr viel gefehlt und das Feuer wäre übergesprungen.“ Nicht auszudenken, welcher Schaden entstanden wäre, hätte der landwirtschaftliche Betrieb tatsächlich Feuer gefangen.

Zunächst hätten die Tiere aus dem Stall evakuiert werden müssen, und die Wehrleute hätten sich mit einem Großbrand konfrontiert gesehen. „Die Hitzeentwicklung bei solch einem Brand ist enorm. Zum Glück ist alles einigermaßen glimpflich abgelaufen“, sagt Schneider. Um auf diesen Fall vorbereitet zu sein, hatten die Wehren vorsorglich sechs Zugänge fürs Löschwasser gelegt.

Auf das Feuer aufmerksam geworden waren der Landwirt und ein Nachbar. Beide hatten gesehen, wie starker Qualm aus dem Stadel quoll, und die Feuerwehr verständigt. Der Notruf ging um 15.11 Uhr ein. Gegen 17 Uhr war die Scheune komplett geräumt, und die Einsatzkräfte zogen stufenweise ab. Das Gebäude hat diesen Tag ohne Schaden überstanden, was nach Worten von Friedhold Schneider der hervorragenden Arbeit von sieben Feuerwehren zu verdanken ist: „Die Wehrleute haben gezeigt, was sie können und Schlimmes verhindert.