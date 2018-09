Schlachterner Viehscheid legt Sabbatjahr ein

Von Sabine Felker

Der Schock sitzt bei vielen auch am Morgen danach noch tief. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in einem Wohnhaus in Schura in der Straße In Gehren ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, der Schaden indes ist immens: 400 000 Euro schätzt die Polizei. Ausgelöst wurde der Brand durch eine Unachtsamkeit beim Grillen.

Kurz vor 21.45 Uhr wurde die Trossinger Feuerwehr durch einen Notruf alarmiert. Flammen schlugen bereits aus dem Dachstuhl.