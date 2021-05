Radweg soll bis Kinbach reichen

Ein kurzes Wegstück wirft eine knifflige Fragen auf: Soll der direkt an der B 308 gelegene Weiler Kinbach an das Sigmarszeller Radwegenetz angebunden werden? Dazu müsste der geplante Niederstaufener Radweg um etwa 175 Meter in Richtung Bundesstraße verlängert werden. Und das ist teuer: Weil hier ein Brückenschlag über einen Tobel nötig wäre, würde dieser Radwegabschnitt ungefähr 125 000 Euro kosten. Dazu hat der Sigmarszeller Gemeinderat jetzt sein Okay gegeben.

Bereits im April hatte der Gemeinderat beschlossen, einen Radweg entlang der Staatsstraße 2002 ab der Abzweigung Burgstall bis nach Niederstaufen bauen zu lassen. Die Kostenschätzung für diesen Radweg einschließlich einer neuen Querungshilfe am Niederstaufener Ortseingang beläuft sich auf rund 400 000 Euro. Die Gemeinde sieht gute Chancen, für diesen Streckenabschnitt in das Förderprogramm „Kommunale Sonderbaulast“ aufgenommen zu werden und einen Zuschuss in Höhe von 70 Prozent zu erhalten. Der Radweg soll laut Ratsbeschluss auch nur dann gebaut werden, wenn die Gemeinde diese Fördermittel tatsächlich erhält.

In diesem Zusammenhang war die Frage aufgetaucht, ob der Radweg in die andere Richtung bis Kinbach verlängert werden könnte. Nicht nur die Kosten, sondern auch Sicherheitsaspekte gaben den Gemeinderäten zu denken. Denn einige von ihnen befürchten, dass es zu Unfällen kommen könnte, wenn Radfahrer – von Niederstaufen kommend – bergabwärts sausen und direkt auf die B 308 treffen. Deshalb hätten es einige Räte gerne gesehen, dass die Kinbach-Kreuzung (Abzweigung von der B 308 nach Niederstaufen) zu einem Kreisverkehr umgebaut wird. In der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtete Bürgermeister Agthe nun, dass er diese Frage mit dem Staatliche Bauamt Kempten besprochen habe. Ergebnis: Ein Kreisverkehr sei zwar prinzipiell denkbar, habe jedoch keine Priorität und sei deshalb hier in absehbarer Zeit nicht zu erwarten.

Zudem berichtete Bürgermeister Agthe, dass auch dieses kurze Radwegstück förderfähig sei und mit 70 Prozent bezuschusst werden könnte. Unter diesen Umständen beschloss der Gemeinderat mehrheitlich, den Radweg bis Kinbach zu verlängern. Er soll jedoch nicht ganz bis zur B 308, sondern kurz vorher in den Ortsteil Kinbach hinein geführt werden.