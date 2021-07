Radfahrer stürzt und verletzt sich am Kopf

Aufgrund von einem unebenen Radweg im Bereich der Alten Landstraße in Sigmarszell hat ein 63-jähriger Radfahrer aus Hörbranz am Montagabend gegen 19 Uhr die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und stürze auf die Straße. Laut Polizeibericht verletzte er sich im Gesicht und am Kopf. Er wurde mit dem Lindauer BRK in ein Krankenhaus nach Bregenz gebracht. Die Gemeindeverwaltung von Sigmarszell wurde durch die Lindauer Polizei über die Gefahrenstelle informiert, damit die Unebenheiten dort behoben werden können.