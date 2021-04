Radfahrer kollidieren auf einer Straße in Thumen und stürzen

Ein 55-jähriger Lindauer hat am Dienstag gegen 18 Uhr eine Straße in Thumen befahren und wollte nach links abbiegen. Dabei übersah er einen von hinten kommenden 29-jährigen Rennradfahrer aus Wangen, der ihn gerade überholen wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Radfahrer. Beide Männer stürzten laut Polizeiangaben auf die Straße und verletzten sich. Sie trugen einen Schutzhelm. Der 29-jährige Wangener kam vorsorglich zur Untersuchung ins Lindauer Krankenhaus. An den Rädern entstanden nach bisherigen Erkenntnissen keine Schäden, heißt es im Polizeibericht.