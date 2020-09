Postfiliale in Schlachters geschlossen

Die Filiale der Deutschen Post in der Hauptstraße 54 in Schlachters bis auf Weiteres geschlossen, teilt die Vertriebsleitung Süddeutschland der Gemeindeverwaltung mit. Grund hierfür sei Personalmangel. Die Deutsche Post bemühe sich, neues Personal zu finden, damit die Filiale bald wieder geöffnet werden kann, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Interessierte können sich melden unter Telefon 0151 / 12 66 73 12 oder per E-Mail an vl-freiburg@deutschepost.de