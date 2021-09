Porsche bleibt auf dem Dach liegen

Die Lindauer Polizei ist am Sonntag gegen 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 308 zwischen Schlachters und Niederstaufen gerufen worden. Ein 69-jähriger Porschefahrer befuhr mit seinem Oldtimer die B 308 in Richtung Lindau. Nach eigenen Angaben musste er einem Tier ausweichen, kam dabei ins Schleudern und überschlug sich im Straßengraben. Der Porsche blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt und kamen zur Überprüfung in das Lindauer Krankenhaus.

Zur Bergung des Wagens musste die B 308 für zwei Stunden teilweise komplett gesperrt werden. Neben der Lindauer Polizei waren der Rettungsdienst und die Straßenmeisterei Lindenberg im Einsatz. Der Sachschaden wurde nach Ausführungen der Polizei auf mindestens 40 000 Euro beziffert.