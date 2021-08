Polizei sucht Fahrer eines weißen Skodas

Wie bereits berichtet, hat es am frühen Morgen des 11. August bei Niederstaufen ein lebensgefährliches Überholmanöver, gegeben, bei dem eine 26-jährige Autofahrerin einen drohenden Frontalzusammenstoß nur verhindern konnte, indem sie reaktionsschnell in die angrenzende Wiese auswich. Der Überholer konnte bislang nicht ermittelt werden, weshalb sich die Lindenberger Polizei erneut an die Bevölkerung mit der Bitte um Mithilfe wendet. Bei diesem überholenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen Pkw der Marke Skoda gehandelt haben. Dás Auto hatte ein Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Nürnberg. Auffallend an dem Pkw war laut polizeilicher Mitteilung ein roter Streifen, der sich mittig um das Fahrzeug herum zog. Vermutlich handelt es sich bei dem Auto um einen Firmenwagen.

Wer Angaben dazu machen kann, welche Firmen solche Fahrzeuge fahren, wird gebeten die Polizeiinspektion Lindenberg unter der Telefonnummer 08381 / 920 10 zu kontaktieren.