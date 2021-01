Polizei findet Drogen und Messer

Einer Streife des deutschen Zolls ist am Sonntag gegen 12 Uhr auf der A 96 ein Auto aus dem Kreis Düren aufgefallen, dass in Richtung München unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle fanden die Beamten eine Kleinmenge Cannabidiol bei einem 26-jährigen Mann. Laut eigener Aussage hat der Mann die Drogen in Österreich gekauft. Weiterhin entdeckten die Beamten potenzsteigernde Medikamente, für die der Mann keine Erwerbserlaubnis vorweisen konnte. Bei seinem Begleiter, einem 31-jährigen Mann, fanden die Beamten ein Einhandmesser und stellten dieses sicher. Der Fall wurde der Polizeiinspektion Lindau übergeben, die auch die weitere Sachbearbeitung durchführt.