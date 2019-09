Pferdehof Niederstaufen: Neubau statt Sanierung

Wollte die Besitzerin einen alten Bauernhof, der sich am nordöstlichen Ortsrand von Niederstaufen befindet, zunächst sanieren, so hat sich nach und nach herausgestellt, dass das Bestandsgebäude derart marode ist, dass eine Restaurierung nicht möglich beziehungsweise nicht zumutbar ist. Aus diesem Grund hat die Bauherrin die bereits genehmigten Baupläne für einen „Allgäuer Bauernhof mit Pferdezucht und Handel“ ändern lassen und bei der Gemeinde Sigmarszell eine sogenannte Tektur für einen Neubau eingereicht.

Sigamarszells Bürgermeister Jörg Agthe sprach in der Bauausschusssitzung von einem „kompletten Ersatzbau“. Abweichend von der bisherigen Planung soll nun auf den Dachversatz zwischen Wohn- und Wirtschaftsteil verzichtet werden. Dadurch rückt der Dachfirst des Wohnteils in die Mitte, wodurch die Fenster teilweise neu angeordnet wurden. Des Weiteren ändern sich die Raumaufteilungen im Keller- und Obergeschoss. Das Gelände im Bereich des Kellers soll abgegraben werden. Letzteres ist schon vollzogen, auch wurde das alte Gebäude bereits abgerissen.

Einstimmiger Beschluss

Wie Agthe weiter ausführte, hatte das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) die Privilegierung des Bauvorhabens, also bestimmte Ausnahmen, die in Paragraph 35 des Baugesetzbuches geregelt sind, bereits im Zuge des ersten Bauantrags bestätigt. Voraussetzung, um im sogenannten Außenbereich bauen zu dürfen, sei unter anderem, dass das Vorhaben „einem landwirtschaftlichen Betrieb dient und nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt“, so Agthe. Da dies vom AELF bereits geprüft worden war, gaben die Räte am Ende auch für die Tektur, sprich die Korrektur des schon genehmigten Bauplans, grünes Licht. Der Beschluss fiel einstimmig.