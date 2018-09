Ohne gültigen Führerschein

Bei einer Kontrolle durch den Zoll auf der Autobahn auf Höhe Sigmarszell stellten die Beamten fest, dass der Fahrer eines Autos mit angehängtem schweren Autoanhänger lediglich die Fahrerlaubnis der Klasse B besitzt.

Die erforderliche Klasse BE besaß er lediglich in Form eines Schweizer Lernführerscheins, der allerdings nur innerhalb der Schweiz gültig ist. Der Zoll übergab den Fall an die Polizei, welche die Anzeige aufnahm. Nachdem der Mann eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro hinterlegt hatte, konnte er seine Fahrt ohne Anhänger fortsetzen