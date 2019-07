Obstbauschule Schlachters will neues Verwaltungsgebäude

Der geplante Neubau eines Verwaltungsgebäudes für die Obstbauschule Schlachters war Thema in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung des Sigmarszeller Gemeinderats. Weil das dafür vorgesehene Grundstück (Flächennummer 337) am Burgknobelweg im Außenbereich liegt und im Flächennutzungsplan als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen ist, wurde für das Bauvorhaben noch kein Bauantrag, sondern lediglich ein Antrag auf Vorbescheid gestellt. Als Bauherr tritt die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf auf – sie betreibt seit dem Jahr 2000 die Versuchsstation für Obstbau (frühere Bezeichnung: Obstbauschule) in Schlachters. Eigentümer des Areals wie auch des Grundstücks ist der Landkreis.

Bürgermeister Jörg Agthe sprach von einem „privilegierten Bauvorhaben“, das unter bestimmten Bedingungen auch im Außenbereich zulässig ist, „wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen“. Als weitere Kriterien für eine Genehmigung nannte er: Das Vorhaben müsse „einem landwirtschaftlichen Betrieb dienen“ und dürfe „nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnehmen“. Laut § 201 Baugesetzbuch könne „auch der Erwerbsobstbau als Landwirtschaft zählen“, so Agthe. Voraussetzung für das Bauen im Außenbereich sei jedoch „die planmäßige wie auch die eigenverantwortliche Bewirtschaftung des Bodens und die unmittelbare Bodenertragsnutzung“.

Ob das Bauvorhaben diese Kriterien erfüllt, werde das Bauamt des Landratsamtes noch prüfen, erklärte Agthe. Dabei würden neben der „Betriebsdienlichkeit“ und der „vorgesehenen Lage des Neubaus“ auch öffentliche Belange wie der Naturschutz, die Landschaftspflege, der Bodenschutz und anderes mehr überprüft. Agthe wies auch darauf hin, dass die Obstbauschule bei der Lindauer Gartenschau „Natur in der Stadt 2021“ einer der Satelliten-Standorte auf dem Festland sein werde – insofern handle es sich bei dem neuen Verwaltungsgebäude auch um ein „Prestige-Objekt“.

In der anschließenden Diskussion wurde schnell klar, dass die Räte das Bauvorhaben bei all den Ausnahmen nicht einfach „durchwinken“ werden. Mit 27 mal 13 Meter sei der geplante Neubau „zu massiv“ für ein Verwaltungsgebäude, meinte etwa Theresia Gsell (Freie Bürgerschaft, FB) und ergänzte: „Dort arbeiten sicher keine 100 Mitarbeiter.“ Zudem wollte sie wissen, was im Falle eines Neubaus mit dem alten Gebäude passiert, das auf dem Hügel gelegen „für die ganze Umgebung prägend“ sei. Doch darauf wusste der Bürgermeister noch keine Antwort.

Einen ganz anderen Aspekt brachte Ratsmitglied Rainer Schmidt (FB) ins Spiel. Vor einer Zustimmung zum Neubau solle in Gesprächen mit dem Landratsamt geklärt werden, ob die Gemeinde eine Teilfläche des Grundstücks erwerben könne, um dort den Bau von Wohnungen zu ermöglichen – notfalls auch durch eine Verlagerung des Neubaus nach Westen. Schmidt wörtlich: „Wir sollten ihnen einen Kompromiss anbieten, dann haben wir auch etwas davon.“

Diesem Vorschlag folgten schließlich auch die anderen Bauausschuss-Mitglieder, indem sie folgenden Beschluss fassten: Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Landkreis Lindau Verhandlungen zu führen – und zwar in der Weise, dass man den Neubau des Verwaltungsgebäudes bauplanungsrechtlich unterstützen würde, wenn die Gemeinde im Gegenzug eine Teilfläche des Grundstücks für eine mögliche Bebauung erwerben kann.