Noch immer kein neues Feuerwehrhaus

Auf ein ruhiges Jahr konnte die FFW Niederstaufen zurückblicken, als sie sich auf der Sportheimterrasse zur alljährlichen Hauptversammlung traf.

Acht Alarmierungen habe es für die 48 Aktiven, inklusive fünf Frauen, gegeben, berichtete Kommandant Marc Strutz, davon aber nur zwei Brandalarmierungen. Mehrfach musste die Wehr zu Einsätzen im Rohrach ausrücken, wobei es sich in der Regel um Unfälle handelte. Einen Motorradfahrer, der über die Leitplanken geschleudert wurde, konnte nur mit Hilfe der Lindenberger Wehr aus dem sechs Meter tiefen Abhang geborgen werden. Er freute sich, Noah Heim als neues Mitglied der Aktiven per Handschlag verpflichten zu dürfen.

Auch die Aus- und Fortbildung habe unter der Krise gelitten. Trotzdem gelang die Übergabe in der Atemschutzleitung problemlos. Manfred Heim wurde mit einer Mehrliterflasche Bier verabschiedet, denn Simon Mitzler hatte das Amt von ihm bereits übernommen. Schwieriger sei es mit dem Maschinistenlehrgang gewesen, für den Paul Kurzemann vorgesehen war. Nach extrem kurzer Zeit waren die zur Verfügung stehenden Plätze bereits ausgebucht. Das sei in Zukunft zu verhindern, monierte Daniel Brutscher in der Diskussionsrunde mit Blick auf Kreisbrandmeister Christian Buchmüller. Das Problem sei bereits erkannt und man arbeite an einer Verbesserung des Anmeldeverfahrens, konnte er der Klage Rechnung tragen.

Jugendwart Florian Fischer kann auf 15 Jugendliche, davon fünf Mädchen, blicken. Er beklagte die eingeschränkten Möglichkeiten des Probens während der Pandemie, konnte aber darauf verweisen, dass etwa die Hälfte der JugendfeuerwehlerInnen in Kürze zu den Aktiven stoßen werden. Man müsse aktiv um Jugendliche werben, die sich der sinnvollen Ausbildung bei der Feuerwehr unterziehen. Bürgermeister Agthe bedankte sich bei der Wehr für ihre Einsatzbereitschaft. Einstimmig wurde die Vorstandschaft entlastet. Er deutete an, dass nach mehr als zehnjährigem Bemühen die Chance auf einen Feuerwehrhausneubau in Sicht käme. Vorstand Ulrich Häußler berichtete von drei Vorstandssitzungen und einer Familienwanderung im vergangenen Jahr. Nach zweijähriger Abstinenz könne das nun siebte Elfmeterturnier am 2. Juli stattfinden. Geehrt mit Urkunde und einer Flasche Wein wurden Matthias Ehrle, Julian Schmitt, Florian Sohler und Christian Bodenmiller für 20 Jahre, für 10 Jahre Dominik Brunmayr.