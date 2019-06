Niederstaufen: Dorfladen rückt ein Stück näher

Bald könnte der Traum von einem Dorfladen in Niederstaufen in Erfüllung gehen. Die Interessengemeinschaft (IG) hat auf dem Weg dorthin eine weitere Hürde genommen. Nach längerer, zum Teil sehr kontroverser Diskussion, entschied eine Mehrheit des Gemeinderats Sigmarszell, dass die Gemeinde beim Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Schwaben einen „einfachen Antrag auf Dorferneuerung“ stellen soll. Damit sei eine Kleinstunternehmerförderung für das Projekt Dorfladen möglich. Ein solcher Antrag sei Voraussetzung, dass die IG Dorfladen Niederstaufen künftig überhaupt einen Förderantrag stellen kann, erklärte Bürgermeister Jörg Agthe.

Der Beschluss mit 7:3 Stimmen rührte daher, dass einige Räte Risiken für die Gemeinde sahen, etwa eine spätere „Neuansiedlung eines Supermarktes“. Insbesondere Ratsmitglied Rainer Schmidt (Freie Bürgerschaft) argwöhnte, dass in einem solchen Fall der Dorfladen eines Tages insolvent werden könnte. Er fürchtet die Gemeinde könne im Weiteren dann von Anteilseignern des Dorfladens in Regress genommen werden. Aus diesem Grund sollte die Gemeinde den Antrag nicht unterstützen, sagte Schmidt.

Bürgermeister Agthe vertrat die Ansicht, dass die Gemeinde in einem solchen Fall kaum in die Haftung genommen werden kann beziehungsweise Schadenersatz leisten muss. Abgesehen davon, dass die Chance für eine Supermarkt-Ansiedlung in Niederstaufen auf absehbare Zeit äußerst gering sei. Im Falle einer Insolvenz oder einer Geschäftsaufgabe erlitten allenfalls die Anteilseigner des Dorfladens einen Verlust, indem sie ihre Geschäftsanteile verlören. Für die Gemeinde selbst bestehe daher kein Risiko, betonte der Bürgermeister. Dennoch wolle er diesen Sachverhalt vor der Antragstellung rechtlich prüfen lassen. Somit wurde diese Einschränkung am Ende als zusätzlicher Bestandteil in den Beschluss aufgenommen.

Gemeinderat Karl Fischer (Wählergemeinschaft) sagte, ein gewisses Risiko sei für ihn durchaus hinnehmbar, zumal es bei einem Dorfladen nicht um ein kommerzielles, sondern um ein „soziales Unternehmen“ gehe. Auch von einzelnen Vertretern der Interessengemeinschaft, die sich zahlreich unter die rund 30 Zuhörer im Ratssaal gemischt hatten, gab es wenig Verständnis für die Argumente der Antragsgegner. Ulrich Häußler, zeigte sich ziemlich verärgert über die aus seiner Sicht unnötige Diskussion als ihm das Wort erteilt wurde: „Ein Dorf ist dafür, die Gemeinde ist dagegen.“

Geschäftsanteile: Über 60 000 Euro

Bürgermeister Agthe hatte die Räte zu Beginn der Sitzung informiert, dass bei der IG Dorfladen inzwischen Zeichnungsanträge für Geschäftsanteile im Wert von über 60 000 Euro eingegangen sind. Die Kleinstunternehmerförderung, welche die IG beantragen wolle, sei mit maximal 200 000 Euro begrenzt. Die Summe, die letztendlich bewilligt werde, solle in erster Linie für die Einrichtung des Dorfladens im Turnraum der alten Schule verwendet werden. Für bauliche Maßnahmen wie beispielsweise einen Umbau gebe es weitere Förderungsmöglichkeiten.

Die ebenfalls in der Sitzung vorgebrachten Bedenken, dass der Gemeinde im Fall einer Insolvenz des Dorfladens aus der Vermietung des Turnraumes Nachteile entstehen könnten, teilten Bürgermeister und die Ratsmehrheit nicht. Auch seitens des TSV Niederstaufen, der als Mieter gegenwärtig den Turnraum nutzt, gibt es keine Einwände gegen das Vorhaben. TSV-Vorstand Thorsten Wölfle, der sich ebenfalls unter den Besuchern der Ratssitzung befand, erklärte auf Nachfrage, der Verein würde sich gegebenenfalls „Ersatzräume selbst beschaffen“.