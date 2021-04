Neuer Turm fürs Mobilfunknetz

Die Deutsche Funkturm GmbH, die zur Deutschen Telekom Gruppe gehört, will auf dem Sandbichel zwischen Schlachters und Biesings einen 20,10 Meter hohen Rohrfunkmasten errichten. Laut den Antragsunterlagen handelt es sich um einen Antennenträger mit mobiler Datenübertragung (per Funk, UMTS und LTE) und Sprachübertragung (GSM). Der Sigmarszeller Bauausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung einem entsprechenden Bauantrag ohne weitere Diskussion zugestimmt. Das Gremium hätte das gemeindliche Einvernehmen auch gar nicht verweigern dürfen, da es sich um ein privilegiertes Vorhaben im Außenbereich handelt.

Bürgermeister Jörg Agthe verwies dabei auf einen Fall in der Nachbargemeinde Hergensweiler, die einem etwa 40 Meter hohen und G5-tauglichen Mobilfunkmasten ihr Einvernehmen versagt hatte. Daraufhin habe der Landkreis das Einvernehmen erteilt. Und die Gemeinde Hergensweiler habe auf rechtliche Schritte verzichtet, weil das Bauvorhaben nicht gestoppt werden könne.