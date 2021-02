Neuer Kipper der Gemeinde Sigmarszell ist nicht betriebssicher

Aufgrund einer Anfrage von Ratsmitglied Bernhard Krepold im Vorfeld der Sitzung hatte die Verwaltung eine Übersicht über die Reparaturkosten erstellt, die bei Bauhoffahrzeugen nach dem Winterdienst 2020/2021 angefallen waren. Ergebnis: Bislang sind 9369 Euro für Reparaturen an Schneepflug, Unimog, Kipphänger und Streugerät fällig geworden. Dieser Betrag verteilt sich auf etwa ein Dutzend Einzelpositionen im Bereich zwischen rund 25 und 2000 Euro. Zudem stehen bei der kleineren und wendigen Holder-Zugmaschine weitere Reparaturen für 14 280 Euro an. In der Sitzungsvorlage verweist die Gemeindeverwaltung darauf, dass „die Reparaturkosten zum Teil schon den Zeitwert der Maschinen übersteigen“.

Gute Dienste hätte der neue Abrollkippanhänger dem Bauhof der Gemeinde Sigmarszell leisten sollen. Mit seiner dreiseitigen Kippfunktion und absetzbarem Container ist er vielseitig nutzbar. Derzeit kommt er allerdings überhaupt nicht zum Einsatz. Ein Sachverständiger hat auf Wunsch der Gemeinde den Anhänger begutachtet und zahlreiche Mängel festgestellt. Zum Teil sind sie sogar sicherheitsrelevant.

Das Urteil des Fachmanns ist eindeutig: Im derzeitigen Zustand sei die Verkehr- und Betriebssicherheit aus seiner Sicht nicht gegeben, schreibt er in seinem Bericht. Bürgermeister Jörg Agthe hat deshalb entscheiden, dass der Anhänger vorerst nicht benutzt wird, und sucht jetzt mit dem Hersteller eine Lösung.

Der Anhänger ist erst drei Monate alt, seine Erstzulassung datiert auf den 18. November 2020. Gekostet hat er rund 76 000 Euro. Wegen dieses Preises war sein Kauf im Gemeinderat nicht unumstritten gewesen, zumal zusätzlich auch ein neuer Radlader im Gespräch war. Gemeinderäte und Bauhofmitarbeiter machten sich also im Vorfeld intensiv Gedanken über geeignete Modelle und rangen um eine Entscheidung.

Den Ausschlag für das moderne und teure Gefährt gaben letztlich Argumente wie zum Beispiel: neuester Stand der Technik, Langlebigkeit, schnellere Arbeit und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Gemeinderätin Theresia Gsell war im August die Einzige in dem Gremium gewesen, die gegen diese Investition stimmte.

Sie war es jetzt auch, die in der Gemeinderatssitzung vor gut vier Wochen mit einer Anfrage zum Winterdienst einen Stein ins Rollen brachte: Sie wollte im Januar wissen, warum denn dieser teure Kipper nicht für den Abtransport von Schnee eingesetzt wird. Die Antwort des Bürgermeisters lautete damals zusammengefasst: Der Unimog des Bauhofs passt als einzige Zugmaschine zu dem Kipper, wird aber im Winterdienst auch für den Schneepflug und das Streugerät benötigt.

In der Folge ließ sich das Gremium den neuen Anhänger auf dem Bauhofgelände vorführen. „Dort sind augenscheinliche Mängel aufgefallen“, berichtet nun Bürgermeister Jörg Agthe auf Anfrage der Lindauer Zeitung.

Die Gemeinde schaltete einen Sachverständigen ein. Zu den Mängeln, die er feststellte, gehört auch eine sicherheitsrelevante Fehlfunktion: „Im Rahmen der Funktionsüberprüfung der Kipp- und Absetzvorrichtung mit aufgesetzter Mulde konnte während des seitlichen Kippvorgangs die hydraulische Innenverriegelung gelöst werden“, stellte der Fachmann fest. Dies könne ein ungewolltes Abgleiten der Mulde zur Folge haben.

Das Gutachten benennt zudem weitere baulich-konstruktive Mängel. So sei die Feuerverzinkung des Fahrgestells, die eigentlich ein Argument für die Langlebigkeit gewesen sei, durch umfangreiche Änderungen großflächig beschädigt worden. Änderungen an den Querträgern mittels Brennschneidern seien nicht fachgerecht ausgeführt worden. Bei der Abrollvorrichtung seien Quertraversen großflächig mechanisch bearbeitet und somit geschwächt worden. Halteschrauben seien in seitlich versetzten oder stark vergrößerten Bohrlöchern befestigt. Weil die Kipplager der Seitenkippvorrichtung eine deutliche Fehlstellung aufweisen, seien zusätzliche Führungskeile angeschweißt worden, um Passgenauigkeit zu erzwingen. Dies habe bereits Materialabtragungen an den Kipplagern zur Folge. Zudem könne es je nach Stellung der Kippvorrichtung zu einer Beeinträchtigung der Bremsfunktion kommen.

Im Detail dokumentiert der Sachverständige noch weitere Mängel, darunter auch fehlerhaft verlegte Betätigungsseile der Feststellbremse, nicht fachgerecht montierte Rückholfedern der Bremshebel, gequetschte Stellen an den Hydraulikleitungen, nicht fachgerecht verlegte Elektrokabel, fehlende Schraubverbindungen und rostige Stellen. „Mir ist gesagt worden, dass Gefahr für Leib und Leben besteht, wenn bei dem Kipper bestimmte Teile im Einsatz brechen“, fasst Bürgermeister Jörg Agthe zusammen. „Deshalb haben wir den Anhänger in der Garage stehen lassen.“

Jetzt wird nach einer Lösung des Problems gesucht. „Für die Gemeinde käme grundsätzlich auch ein Rückabwicklung des Kaufs in Betracht“, sagte Agthe auf Anfrage der LZ.

In rechtlicher Hinsicht müsse der Hersteller zuvor aber die Möglichkeit bekommen, die Mängel zu beheben. Diese Mängelbeseitigung habe der Vertreter des Herstellers bereits zugesagt.