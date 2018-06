Neue Regenwasserleitungen kommen

Der Zweckverband Wasserversorgung Handwerksgruppe will in der Egghaldenstraße auf 430 Metern Länge neue Wasserleitungen verlegen. Die Gemeinde Sigmarszell möchte in diesem Zuge – neben der Straßensanierung – auch den maroden Regenwasserkanal sanieren. Planer Heider Krögler hat ausgerechnet, dass beim Kanal knapp 50000 Euro auf die Gemeinde zukommen.

Noch nicht eingerechnet seien die Ausgaben für Straßenbau, so Krögler im Gemeinderat. Dass an dieser Sanierung – die auf neue 200er-Leitungen hinausläuft – kein Weg vorbei führt, darüber war sich das Gremium einig. War doch bei der Videobefahrung des Regenwasserkanals deutlich geworden, dass dieser teilweise zusammengebrochen ist, „und voll bis zum Anschlag“, wie es Krögler formulierte. 80 Prozent der Regenwasserleitungen könne man vergessen, so der Planer.

Ein weiteres Thema war der Schmutzwasserkanal, der auf 130 Meter Länge durch drei private Grundstücke verläuft. Bürgermeister Jörg Agthe hatte berechnen lassen, was ein Verlegen des Kanals auf öffentlichem Grund kosten würde: Dafür müsste Sigmarszell nach Kröglers Rechnung rund 34000 Euro aufbringen. Wiederum ohne Straßenbau und auch ohne jene noch nicht abzuschätzenden Kosten, die im Bereich der Kreuzung mit der Ferngasleitung anfallen würden. Nach dem Willen der Räte soll jetzt erst mal der Verlauf der drei Hausanschlüsse geklärt werden, und ob das Verlegen technisch machbar ist.

Der Schmutzwasserkanal sei weitgehend in ordentlichem Zustand, merkte Krögler an. Es seien nur vier kleine Risse entdeckt worden, die beseitigt werden können. Gemeindechef Agthe sah das Verlegen auf öffentlichem Grund und damit auf die andere Straßenseite, wo der Kanal normal geführt wird, als sinnvoll an. Zum einen sei der Knick, mit dem die Leitung auf die Privatgrundstücke führt, eine generelle Schwachstelle. Zum anderen sei keine Grunddienstbarkeit eingetragen worden.

Baubeginn muss noch abgesprochen werden

Das Gremium beschloss, der Handwerksgruppe mitzuteilen, dass die Sanierung des Regenwasserkanals auf jeden Fall mit aufgenommen wird. Ob der Zweckverband, wie geplant, das Projekt Egghaldenstraße noch in diesem Jahr anpackt, soll der Bürgermeister abklären. Die Handwerksgruppe wird im Zuge ihrer Arbeiten die Straße auf 1,60 Meter Breite wieder instand setzen. Es biete sich also an, dass die Gemeinde hier mitzieht, sagte Agthe. Wahrscheinlich komme der Vollausbau auf vier Meter Breite, erklärte er zu den Ergebnissen bisheriger Beratungen. (hipp)