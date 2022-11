Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die wegen der Covid-19-Pandemie wiederholt verschobene Mitgliederversammlung des Heimatvereins Bösenreutin war von der Neubesetzung der Vereinsspitze geprägt. Elke Bader, Gründungsmitglied und seit 2012 1. Vorsitzende, musste aus privaten Gründen die Leitung des Vereins aufgeben. Rainer Müller stellte sich nach 20 Jahren als 2. Vorsitzender nicht mehr zur Wahl. Trotz Einschränkungen während der Pandemie konnte Rainer Müller in Vertretung von Elke Bader in seinem Tätigkeitsbericht auf eine Reihe von Projekten verweisen – etwa die Bepflanzung des Kinderspielplatzes oder die Renovierung von Weg- und Flurkreuzen. Darüber hinaus ist der Verein weiterhin der Erforschung und Dokumentation von Heimatgeschichte verpflichtet und wird sich in Themen, die den Ort Bösenreutin betreffen, vermehrt einbringen. Bei der Wahl wurde der ehemalige Bürgermeister von Sigmarszell Walter Matzner zum 1. Vorsitzenden und Hermann Rudolph zum 2. Vorsitzenden gewählt. Herfried Vögel und Thomas Heimpel wurden in ihren Ämtern als Schriftführer und Kassierer bestätigt. Ebenso gehören Josef Bayer, Erich Benz, Karl Frick und Lilo Scholz dem Vorstand an. Elke Bader berät diesen als assoziiertes Mitglied.