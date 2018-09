Netto-Markt-Rohbau soll im Januar stehen

Es tut sich einiges in Hergensweiler. Das ließ sich in der Ratssitzung an den Bekanntgaben von Bürgermeister Wolfgang Strohmaier ablesen.

Verbrauchermarkt Netto: Baubeginn für die Erschließungsstraße ist in den nächsten Wochen. Der Rohbau für den Markt soll bis Ende Januar stehen, der Bezug ist auf die Zeit zwischen Mai und Juni 2019 terminiert. Die Entwässerung erfolgt über große Zisternen unter dem Parkplatz. Von dort wird das Wasser gedrosselt weitergeleitet, fließt unter der B 12 durch und mündet auf der gegenüberliegenden Seite in den Riegersbach. Strohmaier wies darauf hin, dass auch der Durchlass unter der Bahn ertüchtigt werden muss, damit Wasser besser abfließen kann.

Kita St. Ambrosius: Der Einbau der neuen Fenster in der Kindertagesstätte St. Ambrosius erfolgt bei laufendem Betrieb im November. Das funktioniere, meinte Strohmaier. Ersetzt werden sämtliche Fenster, Türen und Oberlichter auf der Seite zum Garten hin. Auch elektrische Jalousien sind vorgesehen.

Alter Bahnhof: Bei der Sanierung des alten Bahnhofs liegt man nach Angaben des Rathauschefs zeitlich und finanziell voll im Plan. Im Oktober findet ein Ortstermin mit dem Landratsamt statt. Es geht um die Fassadenfabe, bei der die untere Denkmalschutzbehörde ein Wort mitzureden hat. Bei der Freilegung des Verputzes sind auch alte Wanddekore zum Vorschein gekommen.

Kanal Ziergartenweg: Die Vermesser waren draußen, haben alle Daten verfasst. Bürgermeister Strohmaier wird noch mal auf alle Eigentümer zugehen. Vergeben werden sollen die Kanalsanierungsarbeiten im Februar nächsten Jahres. Bauende wird dann im Juni sein. Etwas nach hinten schieben werden sich die Sanierungsarbeiten in Hauptstraße, Sennereiweg und Dorfstraße.

Wochenmarkt: Zwei Beschicker hat er noch: der Wochenmarkt in Hergensweiler. Bis 18. September sind die Stände von Käsemann und Metzger noch auf dem Parkplatz der Leiblachhalle. Dann machen die Marktbeschicker zwei Wochen Urlaub. Ab 9. Oktober ziehen sie um auf den Platz vor der Liebenau, sind also näher dran an der Bundesstraße und erreichen so vielleicht mehr Käufer.

Internetauftritt: Der Internetauftritt der Gemeinde Hergensweiler ist modifiziert und entspricht jetzt den neuen Datenschutzbedingungen. Die Homepage wird peu a peu weiter mit Inhalten gefüllt.

Schulanfang: Fazit des Gemeindechef zum 1. Schultag in der Schule, wo er vor Ort war: „Es war richtig schön, wie liebevoll die Erstklässler von den anderen Klassen und den Lehrern auf dem Schulhof empfangen worden sind.“ Der neuen Schulleiterin und zwei neuen Lehrkräften wünschte Strohmaier für ihre Arbeit alles Gute.

Kultursommer: Der nunmehr neunte Kultursommer in Hergensweiler ist ausgeklungen. Ins Leben gerufen hat die Veranstaltungsreihe der Arbeitskreis Kultur und Geschichte. Von Mai bis September finden hier ein bis zwei Mal im Monat Konzerte am Eulenbrunnen statt. Bürgermeister Strohmaier dankte seinem Vize Josef Kohl und Oskar Bihler, die immer wieder für eine reibungslose Organisation sorgen.

ÖPNV-Konzept: Der Hergensweilerer Rathauschef hat sich bezüglich des ÖPNV-Konzepts mit dem Landratsamt Lindau in Verbindung gesetzt. Der neue Bahnhalt in Hergensweiler wird voraussichtlich 2023 fertiggestellt sein. Bis dahin werden Schüler und andere Fahrgäste noch mit der Buslinie 17 bedient. „Die Frage ist, was dann passiert“, meinte Strohmaier. Im Plan für das neue Buskonzept sei Hergensweiler bisher nicht berücksichtigt, obwohl es Kinder gibt, die in weiterführende Schulen müssten und mehr als 3 Kilometer vom Bahnhalt entfernt wohnen. Er werde auf jeden Fall darauf drängen, dass eine vernünftige Beförderung sichergestellt ist, so Strohmaier.