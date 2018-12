Nach eskalierter Nikolausparty: Veranstalter und Polizei ratlos

Immer wieder muss die Lindauer Polizei am vergangenen Wochenende zu einer Ü-16-Nikolausparty nach Schlachters ausrücken. Gerufen werden die Beamten wegen Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und Flaschenwürfen. Die Häufung der Vorfälle erstaunt sowohl die Polizei, als auch die Ausrichter.

"Bisher war das immer ein sehr friedliches und entspanntes Fest", sagt Simon Lehner, Vorsitzender beim Veranstalter Fetzenhexen Bösenreutin. Dass die Party in diesem Jahr so eskalieren würde, hat er nicht erwartet. "Wir haben ziemlich früh die maximale Gästezahl erreicht und konnten erst einmal niemanden mehr hinein lassen. Das hat den Wartenden draußen natürlich nicht unbedingt gefallen.

Dass es aber später so ausartet, hätten wir uns nicht vorstellen können. Innerhalb der Halle war alles relativ friedlich und wir hatten die Kontrolle. Sobald wir aber jemanden an die frische Luft gebracht haben, ging die Aggression los." Das sei gleich mehrfach der Fall gewesen, erinnert sich Lehner. Den ersten Gast habe man etwa um 21.30 Uhr aus der Halle führen müssen. "Er war extrem stark alkoholisiert. Der einzige Randalierer unter 18 Jahren."

Ärger im Stundenrhythmus

Ab diesem Zeitpunkt seien stündlich Gäste wegen kleiner Rangeleien oder aggressivem Verhalten der Halle verwiesen worden. "Draußen ist es dann jedes Mal eskaliert. Die Leute haben unsere Security oder andere Gäste angegriffen und Flaschen gegen den Eingang geworfen", sagt Lehner.

Bisher war das immer ein sehr friedliches und entspanntes Fest Simon Lehner

Da sich die Lage bis 1 Uhr nicht besserte, entschieden er und sein Team, das Fest vorzeitig abzubrechen. "Wir haben das Licht angemacht und den Ausschank beendet. Wir wollten, dass sich die Halle leert. Zu Anfang konnten wir die Leute wegen der Gewalt vor der Tür allerdings gar nicht nach draußen lassen."

Hohes Aggressionpotenzial

Zu diesem Zeitpunkt waren bereits fünf Polizeistreifen vor Ort. Auch die Beamten konnten die Lage allerdings nicht beruhigen. Weiter gerieten Gäste aneinander, noch Stunden nach Ende der Party beschädigten drei junge Männer Polizeifahrzeuge. Eine Eskalation, die sich Thomas Steur, Vizechef der Lindauer Polizei, nicht erklären kann. "In den letzten Jahren ist das Fest immer recht reibungslos verlaufen."

Wir hatten hier 390 friedliche Gäste gegen zehn unvernüftige. Ich hoffe, dass es deshalb weiter geht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen habe es sich bei den Randalierern immer um verschiedene Personen gehandelt, die nicht zu einer festen Gruppe gehörten. "Wir haben insgesamt ein hohes Aggressionspotenzial festgestellt", sagt er. Gerade nach dem vorzeitigen Ende sei es zu Tumulten gekommen. "Das ist immer eine gefährliche Situation, wenn so eine Masse an Leuten zusammen steht und Ärger macht". Die Entscheidung zum vorzeitigen Abbruch hält er für richtig. "Wenn der Veranstalter das nicht macht, können auch wir für ein Ende sorgen. Bei so einer Häufung ist das durchaus angebracht."

Mehr entdecken: Nikolausparty in Schlachters artet völlig aus

Die Ermittlungen dauern an. Wie es mit der Party weiter gehen soll, ist noch unklar. "Wir wollen mit dem Bürgermeister und der Polizei sprechen", sagt Veranstalter Simon Lehner. "Es stellt sich natürlich die Frage, was man ändern kann." Ein endgültiges Aus der traditionellen Nikolausparty mag er sich allerdings derzeit nicht ausmalen. "Wir hatten hier 390 friedliche Gäste gegen zehn unvernüftige. Ich hoffe, dass es deshalb weiter geht."