Mountainbiker aus Niederstaufen fahren zum Sieg

Für die beiden Mountainbiker Alessandro Sepp und Veronika Brüchle vom Stevens MTB Racing Team ist es am vergangenen Wochenende nach Nauders zum Drei-Länder Enduro Rennen gegangen. Wie im Vorjahr starteten sie zusammen im Team in der Duo Mixed-Wertung. Laut Rennbericht sprang am Ende ein Sieg heraus.

Für die Fahrer standen neun lange und anspruchsvolle Wertungsetappen, verteilt auf zwei Tage, an. Der eintretende Regen und Temperaturen unter fünf Grad Celsius machten den ersten Renntag zu einer Herausforderung. Veronika hatte am ersten Renntag mit schweren Beinen und der Kälte zu kämpfen. Trotzdem reicht es für das Duo, in Führung zu gehen.

Am Sonntag lief es für Brüchle und Sepp optimal und fehlerlos. Sie konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen und siegten mit 1:15 Minuten Vorsprung. „Es war schön, unseren Sieg von letztem Jahr zu wiederholen, auch wenn die Bedingungen nicht ganz einfach waren“, meinten die Sieger nach dem Rennen.