Ein Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag gegen einen Baum gefahren. Der 38- Jährige befuhr gegen 14.40 Uhr mit seinem Motorrad die B308 von Lindenberg kommend in Richtung Lindau. Aufgrund eines Fahrfehlers kam er kurz vor einer Kehre nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Am Motorrad entstand ca. 25 000 Euro Sachschaden.