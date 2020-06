Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorradfahrern Nachmittag des Pfingstmontags im Bereich des Rohrach ist ein 46-Jähriger schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Ein 20-jähriger Motorradfahrer, der das Rohrach hinaufgefahren war, wollte im Bereich einer Bushaltestelle wenden. Er habe dabei wohl nicht genügend auf den nachfolgenden Verkehr geachtet, heißt es in der Mitteilung. Ein heranfahrender 46-jähriger Motorradfahrer erfasste ihn bei seinem Wendemanöver frontal in der linken Seite. Während der 20-Jährige nur relativ leicht verletzt wurde, erlitt der 46-Jährige laut Polizei schwere innere Verletzungen. Beide wurden mit dem Rettungswagen in die Krankenhäuser nach Lindenberg und nach Wangen gebracht.

Der 20-jährige Motorradfahrer habe gegenüber den Beamten an der Unfallstelle außerdem noch zugegeben, nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins zu sein. Beim Zusammenstoß entstand an beiden Motorrädern Totalschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.