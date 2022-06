Mitgliederversammlung des Schützenvereins Sigmarszell

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Pandemiebedingt musste die jährliche Mitgliederversammlung im letzten Jahr ausfallen. Somit wurde in der diesjährigen Mitgliederversammlung auf die beiden vergangen Jahre zurückgeblickt.

Der Bericht des 1. Schützenmeisters Tobias Thullner und der Jugendsprecherin Katharina Thullner fielen entsprechend kurz aus, da aufgrund der Pandemiebestimmungen der Schießbetrieb und die Wettkämpfe im Gau Westallgäu fast vollständig zum Erliegen kamen.

Da auch beinahe alle Veranstaltungen auf denen die Böllergruppe normalerweise auftritt ausfielen, fiel auch der Bericht des Böllerkommandanten Werner Wimbürger entsprechend kurz aus.

Sehr erfreulich ist, dass trotz der schwierigen Zeit mit vielen Einschränkungen der Mitgliederstand im Verein gleich blieb und sogar mehr Jungschützen sich für den Schießsport im Verein begeistern ließen.

Kassier Brigitte Stohr stellte die gesonderten Kassenberichte des Jahres 2020 und 2021 vor.

Die Kassenprüfer bescheinigten eine ordnungsgemäße Kassenführung. Auf Vorschlag der Kassenprüfer wurde die komplette Vorstandschaft von der Versammlung entlastet.

Turnusmäßig stand die Neuwahl der Vorstandschaft an.

Der 1. Schützenmeister Tobias Thullner stellte sich nach 17 Jahren an der Spitze des Vereins nicht mehr zu Wahl. Werner Wimbürger wurde einstimmig zum neuen 1. Schützenmeister gewählt. Zum 2. Schützenmeister wurde einstimmig Markus Tulzer gewählt. Brigitte Stohr und Michael Gärtner wurde einstimmig in ihren Ämtern als Kassier beziehungsweise Schriftführer bestätigt. Somit geht der Schützenverein mit einer neu gewählten Vorstandschaft in die nächsten beiden Jahre.

Der neue 1. Schützenmeister Werner Wimbürger bedankte sich bei Tobias Thullner für die geleistete Arbeit in der Vorstandschaft mit einem passenden Präsent.