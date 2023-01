Mit Lachen Gutes tun

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf Einladung des Vereins „Dorfleben Roggenzell“ ist der Kabarettist und Schauspieler Maxi Schafroth in die vollbesetzte Festhalle Neuravensburg gekommen. Der Spaß und die Freude standen an diesem Abend im Vordergrund – aber die Veranstaltungen, die der Verein organisiert dienen immer einem karitativen Zweck, für den der Verein Spenden sammelt und andererseits seinen Erlös selbst spendet. 7730,36 Euro haben die Sigmarszellerin Anne Haas, eine der Gründerinnen des Vereins, und Claudia Frick-Renz, an Rett Syndrom Deutschland für die Forschung überreicht. Vitus und Bettina Berle, deren Tochter Mathilda vom Rett Syndrom betroffen ist, haben die Spende stellvertretend in Empfang genommen. Das Rett Syndrom ist eine lebenslange neurologische Störung, die mit schweren körperlichen Behinderungen einhergeht. Die Erkrankung tritt in der frühen Kindheit unvorhersehbar auf und wird fast ausschließlich bei Mädchen diagnostiziert. Die Forschung sei so wichtig, denn „bislang gibt es keine Medikamente, aber die Hoffnung darauf“, erzählt Vitus Berle. Der vor sieben Jahren gegründete Verein „Dorfleben Roggenzell“ hat seit seinem Bestehen bereits über 30.000 für karitative Zwecke gesammelt.