Mit Bildergalerie: So schön war der Wendelinsritt in Niederstaufen

Der erste Wendelinsritt zur Wendelinskapelle auf dem Kinberg war 1931 – das Jubiläum wurde aber erst heuer mit einem Feldgottesdienst gefeiert. Denn zwei Jahre lang waren beim Wendelinsfest pandemiebedingt keine Pferde dabei. Aber als ob keine Zeit dazwischen liegen würde: Pfarrer Joachim Gaida fand sofort wieder den Draht zur Pferdeschar, die er gewohnt fröhlich begrüßte – die gewieherte Antwort kam zum Vergnügen aller prompt.

Über 70 Reiter aus Unterreitnau, Neuravensburg, Niederstaufen, Opfenbach, Wohmbrechts, Achberg, Scheidegg, Weiler, Röthenbach, Heimenkirch, Stiefenhofen und Steibis haben mit ihren Pferden am 90. Wendelinsritt teilgenommen.

Josef Gutensohn von der Reitergruppe Unterreitnau ( er winkt) ist zum 65. Mal beim Wendelinsritt auf den Kinberg dabei. (Foto: Susi Donner)

Erstmals startete die Reiterprozession für den oberen Zug, von Scheidegg herkommend, am ehemaligen Feriendorf Saarland. Dort wurde ein altes Hotelgebäude abgerissen und auf der frei gewordenen Fläche stellten sich Ross und Reiter auf und später wurde dort auch gefeiert.

Weg von befahrenen Straßen

Robert Schmid, Kassier des Kapellenvereins und zugleich Gastgeber und Mitorganisator des Wendelinsritts, erklärt, dass der neue Weg ein Versuch sei. Man wolle von den befahrenen Straßen und der notwendigen Sperrung weg. Auf die freie Fläche beim Feriendorf könne man gut mit den Hängern fahren und die Pferde verladen.

Auch die Reiter aus Niederstaufen nahmen einen neuen Weg und kamen durch den Wald herauf. Auf der Wiese hinter der Kapelle trafen die beiden Züge aufeinander und legten gemeinsam – und von den Musikkapellen Niederstaufen und Scheidegg begleitet – die letzten Meter zurück.

Ringo und Ronja, zwei wunderschöne Schwarzwälder Füchse aus Möggers. (Foto: Susi Donner)

Viele Gottesdienstbesucher hatten sich zur Feldmesse eingefunden, die Pfarrer Joachim Gaida zusammen mit seinem Amtskollegen Anton Latawiec zelebrierte. Wendelin sei ein Mensch mit einem großen Herzen gewesen, für alles, was lebt, sagte Gaida. Mensch und Tier und Natur. „Gott hat ihm die Freude und die Liebe zur Schöpfung ins Herz eingepflanzt. Er ist ein gutes Vorbild für uns alle, Menschen mit einem guten Herzen zu sein.“ In Anbetracht der Weltlage bat Gaida die etwa 500 Pilger, gemeinsam für den Frieden zu beten.

Fähigkeit, mit Pferden ins Zwiegespräch zu gehen

Sigmarszells Bürgermeister Jörg Agthe hielt, auch im Namen seines Scheidegger Amtskollegen Ulrich Pfanner, eine bewegende Rede. Er lobte Gaida, der die Fähigkeit besitze, mit den Pferden ins Zwiegespräch zu gehen. „Das liegt sicher daran, dass Sie mit der Stimme des Herzens sprechen.“

Die Botschaft des heiligen Wendelin, die er mit Worten des kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry erweitern wolle „man sieht nur mit dem Herzen gut – das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“ und „Du bist stets verantwortlich für das, was du dir vertraut gemacht hast“ seien die wesentlichen Voraussetzungen für ein gelingendes Leben miteinander.

Wir müssen uns an unseren Auftrag erinnern, dass wir für die Erhaltung der Schöpfung und das menschliche Miteinander verantwortlich sind. Sigmarszells Bürgermeister Jörg Agthe

Mit Blick vom Kinberg aus in die Schönheit der Schöpfung betonte er, wie viel Glück wir doch hätten, nach wie vor in Frieden und Freiheit zu leben. Die aktuelle Weltsituation zeige, wie zerbrechlich dieses Glück sei – und wie groß unsere Dankbarkeit sein müsse. „Wir müssen uns an unseren Auftrag erinnern, dass wir für die Erhaltung der Schöpfung und das menschliche Miteinander verantwortlich sind“, sagte Agthe.

Im Anschluss an den Feldgottesdienst erhielten Ross und Reiter den Segen von Pfarrer Joachim Gaida und Pfarrer Anton Latawiec. Pfarrer Joachim Gaida ist von der Pfarreiengemeinschaft Pfänderrücken, Anton Latawiec von der Pfarreiengemeinschaft Weißensberg.