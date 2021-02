Mehrheit im Sigmarszeller Rat will keine eigene Satzung zu Abstandsflächen

Will die Gemeinde Sigmarszell zusätzlich zur Bayerischen Bauordnung eine eigene Abstandsflächensatzung erlassen oder nicht? Bürgermeister Jörg Agthe und Gemeinderätin Theresia Gsell waren dafür, wurden aber von den zwölf anderen Ratsmitgliedern überstimmt.

Damit bleibt die Gemeinde Sigmarszell uneingeschränkt auf dem Kurs, den die Bayerische Bauordnung vorsieht. Die neueste Novelle dieses Gesetzes trat im Freistaat Anfang Februar in Kraft. Eine wesentliche Änderung bezieht sich hierbei auf das Abstandsflächenrecht. Bei Bauprojekten gilt zwar weiterhin grundsätzlich ein Mindestabstand von drei Metern (außer bei Garagen und dergleichen). Aber in den Fällen, in denen die Wandhöhe bisher mehr Abstand erfordert hatte, sieht die Bayerische Bauordnung künftig Erleichterungen vor. Die Abstandsflächen müssen dann nicht mehr so groß wie bisher sein. Damit soll, wie Bürgermeister Agthe erläuterte, ein dichteres Bauen und ein Nachverdichten erleichtert werden.

Die Gemeinde hätte nun Möglichkeit gehabt, eine Satzung zu erlassen, in der die Abstandsflächen den örtlichen Gegebenheiten angepasst würden – aber auch dies nur innerhalb eines gesetzlich vorgegebenen Rahmens. Aufgrund des heterogenen Gemeindegebiets wäre Agthe diesen Weg gern gegangen. Denn in der Gemeinde Sigmarszell gebe es Orte, in denen ein dichteres Bauen sinnvoll sein könnte. In ländlichen Ortsteilen jedoch fände er, Agthe, dies befremdlich. Eine Satzung, die von der Bayerischen Bauordnung abweicht, müsste jedoch inhaltlich begründet sein und von der Verwaltung erarbeitet werden.

Ratsmitglied Martin Rädler war der Erste, der sich dagegen aussprach, die Bayerische Bauordnung um eine gemeindliche Satzung zu ergänzen. „Der bayerische Staat hat sich etwas überlegt. Da brauchen wir keine weitere Regelung“, sagte er und verwies darauf, dass die Gemeinde viele andere wichtige Themen zu bearbeiten habe.

Andere Ratsmitglieder zeigten sich hin- und hergerissen. Schließlich war aber die überwiegende Mehrheit dafür, auf eine solche Satzung zu verzichten.