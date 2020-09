Maria Jäger ist neue Geschäftsstellenleiterin: „Es war Zeit für einen Wechsel“

Ab Mitte November sitzt Maria Jäger an der Spitze der Verwaltungsgemeinschaft Sigmarszell und ist damit die Chefin im Haus. Fast zumindest. Denn nur die Bürgermeister der drei Gemeinden Hergensweiler, Sigmarszell und Weißensberg stehen noch über der neuen Geschäftsstellenleiterin. Dass eine Frau eine solche Führungsposition innehat und dadurch eine typische Männerdomäne für die Frauen erobert, ist auch noch in der heutigen Zeit durchaus etwas besonders. Darüber und über noch viel mehr hat LZ-Mitarbeiterin Isabel de Placido mit ihr und Bürgermeister Jörg Agthe gesprochen.

Noch ist Richard Scheuch der Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft Sigmarszell. Doch bis zum 15. November ist es gar nicht mehr so lange hin und dann wird Maria Jäger die Stelle ihres männlichen Vorgängers einnehmen und die gemeinsamen Geschicke der Gemeinden Hergensweiler, Sigmarszell und Weißensberg zumindest aus der verwaltungstechnischen Seite heraus leiten. Und gleichzeitig wird die 38-Jährige Verwaltungsbeamtin dann aber jenes Amt abgeben müssen, für das sie die Sigmarszeller Bürger erst kürzlich gewählt haben. „Ich verliere eine hervorragende Gemeinderätin, aber ich gewinne eine hervorragende Geschäftsstellenleiterin“, bringt es der Sigmarszeller Bürgermeister Jörg Agthe auf den Punkt.

Bisher und noch immer arbeitet Maria Jäger für die Stadt Ravensburg, wo sie seit 2006 angestellt ist und zuerst im Personalamt beschäftigt war und dann Abteilungsleiterin des Stadtplanungsamts war. „Es ist eine neue Herausforderung. Ich war neun Jahre lang auf derselben Stelle und da war es einfach mal Zeit für einen Wechsel“, antwortet sie freimütig auf die Frage, warum sie ihre Stelle in Ravensburg aufgegeben hat, um die Stelle bei der Verwaltungsgemeinschaft in Sigmarszell anzunehmen. Außerdem, so ergänzt sie, sei das Stellenprofil „sehr interessant“ gewesen. Und dass sie sich in Zukunft zudem noch 80 Kilometer Arbeitsweg pro Tag spare, sei für sie ebenso ein nicht von der Hand zu weisendes Argument für diese Stelle gewesen. Schließlich wohnt die gebürtige Ravensburgerin, die in Bad Wurzach groß geworden ist, seit zwei Jahren schon in Sigmarszell. „Der Liebe wegen“ habe der Weg sie hierher geführt, wird sie am Ende des Gesprächs schmunzelnd verraten und Bürgermeister Jörg Agthe wird dies, ebenso schmunzelnd, mit „unser Glück“ kommentieren.

Denn ein Glück ist es tatsächlich in der heutigen Zeit, in der viele Städte und Kommunen händeringend nach Verwaltungsmitarbeitern suchen, solche zu finden. Für die Stelle in der Verwaltungsgemeinschaft habe es zwar ein „interessantes Bewerberfeld von durchaus guten Leuten“ gegeben, „aber wir haben uns letztendlich für die stärkste Bewerberin entschieden“, verrät Jörg Agthe. Maria Jäger habe „hervorragende Abschlüsse“, lobt der Bürgermeister. Angefangen von einem Einserabitur über Bestnoten im Studium bis hin zur Auszeichnung als eine der Jahrgangsbesten beim Abschluss als Verwaltungswirtin. „Unter normalen Umständen verirrt sich so jemand qualifiziertes nicht aufs Land.“ Gleichzeitig bringe sie wichtige Qualifikationen aus ihrer Stelle in Ravensburg mit, wo sie als Leiterin der Personalabteilung für fast 700 Leute verantwortlich war. Darüber hinaus habe sie eine spezielle Expertise im Baurecht, schwärmt der Bürgermeister. Also ist die Stelle eher ein Abstieg als ein Aufstieg? Nein, auf keinen Fall sei dies so zu sehen, sagt Maria Jäger und schränkt bescheiden die Euphorie des Bürgermeisters ein, als sie sagt, dass sie in Ravensburg genau genommen nur vier Mitarbeiter unter sich hatte und hier würden es immerhin 17 sein. Hinzu komme die gesamte Leitung der Verwaltung. Von daher sei die Geschäftsstellenleitung „nicht unbedingt eine größere, dafür aber eine andere Herausforderung“.

Schon allein aus geschlechterspezifischer Sicht. Ist doch eine solche Geschäftsstellenleitung noch immer eine „kleine Männerdomäne“, wie der Bürgermeister zu bedenken gibt. In der gesamten Region sei es nur noch Simmerberg, die eine Frau an der Spitze der Verwaltung habe. Aber, so wendet Maria Jäger ein, „die Frauen sind auf dem Vormarsch.“ Vor allem auf der mittleren Verwaltungsebene. Und dann gebe es ja auch zusehends mehr Bürgermeisterinnen. „Es werden immer mehr, auch wenn es noch zu wenig Frauen in Führungspositionen sind“, findet sie. „Der Grund ist: Viele Frauen trauen sich das nicht zu.“ Außerdem sei es für Frauen immer noch schwierig, wenn Kinder da seien. Deshalb rät die Mutter eines elf-jährigen Sohnes dazu „den Druck rauszunehmen“ und eben nicht zu Weihnachten 20 verschiedene Sorten Plätzchen zu backen, nur weil dies vielleicht im sozialen Umfeld so üblich sei. Viele Frauen dächten, sie müssten immer alles zu hundert Prozent erfüllen. Beruf, Kinder, Haushalt. „Aber so ist es nicht“, sagt sie und richtet einen Appell an alle Frauen, mehr Mut zu zeigen.

Das fange schon bei der Bewerbung an, indem sich Frauen trauen sollten eine solche überhaupt loszuschicken. Zudem sollten sie „öfter mal alle Fünfe gerade sein lassen“. Ein Prinzip, nach dem sie selbst lebt und das ihr Recht gibt.

Das beste Beispiel ist sie selbst: „Auch in Teilzeit lässt sich eine Führungsfunktion wahrnehmen“, ist sie sich sicher und erklärt, dass sie in Ravensburg auf einer 70 Prozent-Stelle gearbeitet habe, in Sigmarszell bald auf 80 Prozent.