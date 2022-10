Maibäumler Bösenreutin unterstützen das Hilfswerk Bodensee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aktuell plant das Hilfswerk Bodensee eine spezielle Weihnachts-Hilfsaktion für Kinder in der Ukraine. Aber bereits seit Ausbruch des Krieges setzen sich die Ehrenamtlichen des Hilfswerks Bodensee sehr engagiert für die Menschen in der Ukraine oder für Geflüchtete aus der Ukraine ein. „Wir haben größten Respekt vor dem, was die Ehrenamtlichen dort leisten und möchten das Engagement gerne unterstützen“, erklärt der Vorsitzende der Maibäumler Bösenreutin, Walter Matzner. Deshalb haben die Mitglieder entschieden, dass der diesjährige Maibaum zugunsten des Hilfswerks Bodensee versteigert wird. Beim Vogelwiesenfest im Juli sind bei der Versteigerung 330 Euro zusammengekommen. Dieses Geld wurde nun von den Fetzenhexen aus Bösenreutin sowie von Privatpersonen aufgestockt, so dass die beiden Vorstände des Hilfswerks, Aurel Sommerlad und Maren Riekmann, beim traditionellen Maibaumlegen Mitte Oktober 500 Euro von Walter Matzner entgegennehmen konnten. Alle Informationen zum Hilfswerk Bodensee gibt es übrigens unter: https://hilfswerk-bodensee.de