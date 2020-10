Lindaupark sammelt 1000 Euro mit Charity-Tombola

Im Lindaupark hat vor einigen Tagen eine Charity-Tombola zugunsten des Vereins Ferienhaus Hand in Hand, der seinen Sitz in Sigmarszell hat, stattgefunden. Die Aktion brachte 650 Euro ein. Der LIndaupark hat die Summe auf 1000 Euro aufgestockt.

Kunden und Gäste konnten an dem Tombola-Tag Lose für den guten Zweck erwerben und dabei attraktive Preise gewinnen, schreibt der Lindaupark in einer Pressemitteilung. Eine speziell für diesen Anlass kunstvoll designte, hochwertige Lindaupark-Sommertasche, die jeder Loskäufer gratis dazu erhielt, war laut Veranstalter „der Renner“ und vielleicht mit ein Grund, warum so fleißig Lose erworben wurden. Die Charity-Sommertasche wurde aufgrund der hohen Nachfrage noch weiter am i-Punkt des Lindauparks für diesen guten Zweck verkauft. Damit war die Charity-Tombola ein toller Erfolg und die Besucher zeigten großes Interesse an dem Sigmarszeller Verein Ferienhaus für behinderte Menschen und dessen Tätigkeitsspektrum.