LiLienˋs: Ladies im Ferienhaus Hand in Hand

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Ferienhaus Hand in Hand g.e.V. in Sigmarszell ist in seiner Art eine wohl einmalige Einrichtung. Hier können Menschen mit Handikap Urlaub machen, was den meisten von ihnen aufgrund ihrer Pflegebedürftigkeit oder anderer Beschwernisse verwehrt ist. Hier werden täglich Ausflüge angeboten. Dieses Konzept, Menschen mit Behinderung solcherlei Erlebnisse zu ermöglichen, ist für die Damen des Ladies Circle 49 Lindau-Lindenberg schon 2015 ein Grund gewesen, dem Haus Spenden zu übergeben.

Diese Frauen können aufgrund der Altersgrenze von 45 Jahren heute nicht mehr beim Ladies Circle Mitglied sein. Trotzdem ist und war es für sie ein Bedürfnis, weiterhin das Ferienhaus zu unterstützen. Aus diesem Grund besuchten vier von ihnen, die sich jetzt den Namen LiLien´s e.V. gegeben haben, am 3. August das Ferienhaus, um der Geschäftsführerin Katharina Reinelt eine vierstellige Summe zu übergeben. Es wurde übereinstimmend beschlossen, dass mit diesem Geld bedürftigen Heimbewohnern, die keinerlei Zuschüsse bekommen, ein Aufenthalt im Haus ermöglicht wird.

Die Freude darüber war bei den Mitarbeiterinnen und Gästen sehr groß. Als Dank überreichte der Gast Jana ein kleines Präsent.