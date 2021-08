Lebensgefährliches Überholmanöver: Autofahrerin landet in Graben

Eine Kolonne von vier Pkw war sm Mittwochmorgen gegen 6.15 Uhr auf der Staatsstraße von Opfenbach in Richtung Niederstaufen unterwegs. Der letzte Pkw versuchte nach dem Ruhlandser Tobel die vorausfahrenden Fahrzeuge zu überholen.

Er übersah dabei offensichtlich eine entgegenkommende 26-jährige Autofahrerin. Diese konnte den drohenden Frontalzusammenstoß nur dadurch verhindern, indem sie in die angrenzende Wiese auswich. Das teilte die Polizei in einer Pressemiteilung mit. Der Überholer hielt aber nicht etwa an, sondern fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter in Richtung Lindau.

Bei dem überholenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kleinwagen der Marke Skoda gehandelt haben mit einem Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Nürnberg. Auffallend an dem Pkw sei ein roter Streifen gewesen, der sich mittig um das Fahrzeug herumzog. Die Lindenberger Polizei bittet weitere Zeugen sich unter Tel.: 08381 / 92 01 0 zu melden.