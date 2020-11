Landratsamt rät dringend von Bürgerversammlungen ab

Bürgerversammlungen ermöglichen Bürgerbeteiligung und gelebte Demokratie. Aus gutem Grund schreibt die Bayerische Gemeindeordnung deshalb vor, dass jede Kommune mindestens einmal im Jahr eine Bürgerversammlung abhalten muss. Wie aber gehen die Gemeinden in Zeiten von Corona und Teil-Lockdown mit dieser Verpflichtung um? Die LZ hat sich umgehört. „Wir raten vor dem Hintergrund des aktuellen Infektionsgeschehens dringend von der Durchführung von Bürgerversammlungen ab“, teilte Sibylle Ehreiser, Pressesprecherin des Landratsamtes, auf Anfrage der LZ mit. Auch die Gemeinden seien diesbezüglich am Mittwoch informiert worden.

Sigmarszells Bürgermeister Jörg Agthe bleibt indes bei seiner Linie: Er ist der einzige Rathauschef im unteren Kreisgebiet, der jetzt eine Bürgersammlung abhält – nämlich am heutigen Donnerstag. In der gestrigen Empfehlung des Landratsamtes sieht er eine kurzfristige Kehrwende. Denn er habe sich bereits im Vorfeld der Bürgerversammlung zwei Mal mit dem Landratsamt in Verbindung gesetzt – zuletzt am Dienstag. Dabei habe er das Hygienekonzept vorgelegt und die Auskunft erhalten, dass die Bürgerversammlung ordnungsgemäß stattfinden kann. Erst am Mittwoch habe das Landratsamt davon abgeraten.

Agthe hält nichts von Hü und Hott. „Man muss eine klare Linie fahren“, sagt er. So kurzfristig wolle er die Bürgerversammlung nicht absagen, zumal die Corona-Situation in ein paar Wochen wahrscheinlich nicht besser sein werde. Er ist sehr darauf bedacht, die Bayerische Gemeindeordnung einzuhalten und zugleich strengen Infektionsschutz sicherzustellen. Deshalb hat er die Hygieneregeln ausführlich im Amtsblatt veröffentlicht und um vorherige Anmeldung gebeten. Acht Bürger haben ihm mitgeteilt, dass sie teilnehmen wollen. „Ich werde da sein und die Bürgerversammlung abhalten“, erklärt Agthe. Die angemeldeten Teilnehmer will er explizit über die Haltung des Landratsamtes informieren, damit sie alle nötigen Informationen haben, um selbst frei über ihre Teilnahme entscheiden zu können.

Tatsächlich ist die Frage, ob Bürgerversammlungen in Corona-Zeiten sinnvoll sind, ziemlich knifflig. „Die Regelungen des Teil-Lockdowns haben die gesetzliche Verpflichtung zur Durchführung von Bürgerversammlungen nicht abgeschafft“, stellt Sibylle Ehreiser klar.

Auch das Bayerische Innenministerium hatte in einem Schreiben vom 23. Oktober die Bürgermeister und Landräte im Freistaat auf diese Verpflichtung hingewiesen, sie zugleich aber auch relativiert. So schlug das Ministerium unter anderem vor, die Teilnehmerzahl zu begrenzen und auf mehrere Veranstaltungen aufzuteilen. Zusätzlich wäre auch ein Livestream denkbar, wenn der Datenschutz eingehalten ist. „Letztlich kommt es auf die jeweiligen Verhältnisse vor Ort an“, heißt es in dem Ministerialschreiben.

Auch Sibylle Ehreiser bezieht sich auf diesen Rundbrief: „Danach sollte gegebenenfalls Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und der Rechtsaufsichtsbehörde bewertet werden, ob das Infektionsgeschehen das Risiko für Bürgerversammlungen tatsächlich unkalkulierbar erscheinen ließe.“ Wenn dies der Fall ist, könnte eine Bürgerversammlung für dieses Jahr auch ausfallen. Allerdings sollten dann die Gemeindeeinwohner zumindest Informationen erhalten, auf welche alternative Weise sie sich mit Anliegen, Fragen und Anträgen an die Gemeinde wenden können. „Ferner sollte der bei der Bürgerversammlung übliche Bericht des ersten Bürgermeisters anderweitig zur Verfügung stehen“, so Ehreiser.

Die meisten Gemeinden im unteren Kreisgebiet hatten derweil ohnehin nicht vor, derzeit eine Bürgerversammlung abzuhalten. Dies ergab eine Umfrage der LZ schon vor der jüngsten Empfehlung des Landratsamtes. Auch die Stadt Lindau will ihre Bürgerversammlung nicht wie ursprünglich geplant am 30. November abhalten – wegen Corona. Die Alternative für diesen Tag: „Wir prüfen gerade in Abstimmung mit dem Landratsamt die Möglichkeit zu einer digitalen Bürgerinformation“, sagt Pressesprecher Jürgen Widmer. Er stellt in Aussicht, dass die Bürgerversammlung im Frühjahr nachgeholt werden könnte, falls dies notwendig und möglich sei.

„Ich werde sicher nichts unternehmen, dass wir in dieser Situation ausgerechnet als Gemeinde eine Veranstaltung abhalten, die dann womöglich zum Super-Spreader-Ereignis wird“, erklärt Nonnenhorns Bürgermeister Rainer Krauß. Eine Bürgerversammlung hatte er bereits für April vorgesehen, sie fand jedoch wegen Corona nicht statt. Er halte es jetzt ausnahmsweise für vertretbar, sie noch bis ins Frühjahr zu schieben. Denn zur Bürgerversammlung in Nonnenhorn kämen regelmäßig 120 Frauen und Männer. „Das ist derzeit in unserer Halle unter Wahrung der Abstands- und Hygienevorschriften absolut nicht machbar“, sagt Krauß. Außerdem habe es vor der Kommunalwahl im Januar eine große, öffentliche Nominierungsversammlung für das gesamte Dorf gegeben, also nicht auf Parteien beschränkt. Dabei habe er detailliert Rückschau aufs vergangene Jahr, insbesondere über die laufenden Projekte und die Finanzen gehalten, und Rechenschaft abgelegt – ähnlich wie in einer Bürgerversammlung.

Der Wasserburger Bürgermeister Harald Voigt hatte gleich nach seiner Wahl im Frühjahr eine Bürgerversammlung vorgesehen, aber wegen Corona auf Mitte November verschoben. „Jetzt müssen wir sie wieder verschieben – aus Verantwortung gegenüber den Bürgern“, sagt er. Allein schon die Tatsache, dass er wegen der begrenzten Plätze nicht jedem Bürger Zutritt gewähren könnte, spricht aus seiner Sicht gegen eine Versammlung zum jetzigen Zeitpunkt. Und ein Rückblick auf die diesjährigen Ereignisse sei auch im nächsten Jahr noch gut möglich.

Der Bodolzer Bürgermeister Christian Ruh hält angesichts der derzeitigen Inzidenzwerte jegliche Veranstaltung, die nicht zwingend notwendig ist, für „unverantwortlich“. Deshalb hatte auch er keine Bürgerversammlung mehr für dieser Jahr geplant. Informationen könne die Gemeinde auch auf ihrer Homepage zur Verfügung stellen. „Die Bodolzer Bürgerinnen und Bürger können sich jederzeit – gerade auch außerhalb von Bürgerversammlungen – mit ihren Fragen und Anliegen an mich wenden und erhalten zeitnah eine Antwort“, erklärt Ruh.

Der Weißensberger Bürgermeister Hans Kern will erst mal abwarten, wie die Bürgerversammlung in seiner Heimatgemeinde Sigmarszell verläuft und wie sich die Corona-Lage insgesamt entwickelt. Dann will er über entscheiden.

Hergensweiler ist indes fein raus aus diesem Dilemma. Bürgermeister Wolfgang Strohmaier ist der einzige Rathauschef im unteren Kreisgebiet, dem sich diese Frage aktuell nicht stellt. Denn er verknüpft die Bürgerversammlung stets mit einem Neujahrsempfang, und dieser fand bereits Anfang Januar statt. Damit hat Strohmaier seine Pflicht fürs Jahr 2020 bereits erfüllt. Pläne fürs nächste Jahr schmiedet er noch nicht: „Einen Neujahrsempfang wird es diesmal sicher nicht geben“, sagt er. Denn es müsse jedem bewusst sein, „dass uns Corona noch lange begleiten wird“. Und hinsichtlich der Bürgerversammlung 2021 bleibt Strohmaier gelassen: „Da habe ich genug Zeit zu überlegen, wann die Verhältnisse sie zulassen.“