Länder, Menschen und Abenteuer prägen das Programm

Bevor das musikalische Jahr für den Musikverein Bösenreutin endet, laden die Musiker zum traditionellen Jahreskonzert in das Haus des Gastes in Schlachters ein. Eine Woche später als gewohnt findet das Konzert heuer am Vorabend des vierten Advents, Samstag, 21. Dezember, statt. Beginn ist um 20 Uhr. Bereits zum dritten Mal präsentieren die rund 40 Musiker ihr Können unter Dirigent Alexander Janz. Der Eintritt ist frei.

Janz stellt dieses Jahr Länder, Menschen und Abenteuer in den Mittelpunkt seines Programms und arbeitet mit seinen Musikern seit vielen Wochen an den ausgewählten Stücken, wie der Verein mitteilt. Eröffnet wird das Konzert durch die Jugendkapelle unter Leitung von Roman Altmann. Die rund 30 Jungmusiker aus den Vereinen Bösenreutin, Oberreitnau und Unterreitnau sind laut Verein geübt in dieser Aufgabe und werden auch dieses Jahr zeigen, was sie musikalisch zu bieten haben.

Danach übernimmt der Musikverein Bösenreutin mit „Baba Yetu“ von Christopher Tin und Scharnagels „Farmers Tuba“, ein Solo für Tuba. Mit „Cordilleras de los Andes“ von Kees Vlak und dem Stück Canzoni d’Italia, geschrieben von Marcel Peeters, nehmen die Musiker ihre Zuhörer mit auf eine Reise in südliche Regionen der Welt.

Nach der Pause startet der Musikverein mit der „Polka Italiene“ dort, wo er seine Zuhörer entlassen hat: in Italien. Weiter geht es mit der Musik aus dem Musical „Fiddler on the Roof“ und der bekannten Melodie von Tom und Jerry. „The Dark Knight“ von Hans Zimmer, „Oogie Boogie’s“ und „Mouse Hount“, komponiert von Michael Worek, runden das Konzert ab und beweisen, dass Blasmusik innerhalb weniger Stücke eine große Bandbreite von Stilrichtungen abdecken kann.

Der Musikverein Bösenreutin freut sich kurz vor Weihnachten auf einen musikalischen Abend zusammen mit allen Zuhörern. Am Freitag, 27. Dezember, und Samstag, 28. Dezember, überbringen die Musiker in Bösenreutin und den umliegenden Ortsteilen noch musikalische Neujahrsgrüße, bevor 2020 wieder die Auftritte beim Maibaumstellen am 30. April, dem Maiblasen am Folgetag oder am Vogelwiesenfest Ende Juli anstehen. Auch über die Ortsgrenzen hinaus wird der Verein wieder musikalisch unterwegs sein.