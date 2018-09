Basarnummern in Schlachters zu vergeben

Sigmarszell (lz) - Schnäppchenjäger aufgepasst: In Schlachters findet am Sonntag, 30. September, der Baby- und Kinderbasar im Haus des Gastes statt. Verkauft wird von 9.30 bis 12 Uhr. Die Verkaufsnummern werden vom 10. bis 12. September in der Zeit von 15 bis 19 Uhr unter Telefon 0 83 89 / 82 69 ausgegeben. Verkauft wird saubere und gut erhaltene Saisonware bis Größe 176, Schuhe (höchstens drei Paar), Spielzeug (keine Plüschtiere), Kinderfahrzeuge, Ski, Schlitten, Kinderwagen, Autositze, Umstandsmode, Bücher, Spiele und vieles mehr. Es werden maximal 60 Teile angenommen.

Jetzt schlägt’s 13 in Weißensberg

Weißensberg (lz) - Immer am 13. des Monats gibt es in der Pfarreiengemeinschaft Weißensberg ein Angebot außerhalb des gewöhnlichen Ablaufs. Dieses Mal hat der Pfarrgemeinderat eine „Vesper“ vorbereitet. Der Name kommt aus dem lateinischen „vespera“ für Abend und ist das liturgische Abendgebet im Christentum. Die Vesper dauert etwa 20 Minuten und beginnt am 13. September um 20 Uhr im Chorraum der Pfarrkirche St. Markus in Weißensberg.

Der König lässt bitten im Eulenspiegel

Wasserburg (lz) - „Der König lässt bitten, reloaded, Vol.1a“ steht am Donnerstag, 13. September, um 20 Uhr im Eulenspiegel auf dem Programm. Unter dem Titel „Les Belles et la Bête“ bietet das Trio Josquin Rosset (Pianos), Florian King (Bässe) und Carlo Lorenzi (Schlagzeuge) Jazz.