Kugel traf 52-Jährigen in die Brust: Das ist der aktuelle Stand der Ermittlungen

Nach dem Unfall in einer Sigmarszeller Schießanlage vergangene Woche gibt es eine gute Nachricht: Der 52-Jährige, der von einer Kugel in die Brust getroffen wurde, ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Polizei, Staatsanwaltschaft und Gutachter arbeiten an dem Fall. Wie jetzt bekannt wird, waren zum Zeitpunkt des Unfalls zwei Schützen aktiv.

Der Unfall passierte am Mittwoch vergangene Woche. Bereits am Tag drauf hat es eine erste Begehung mit einem Gutachter gegeben, wie Staatsanwalt Sebastian Murer im Gespräch mit der LZ sagt. Bis die Ermittlungen abgeschlossen sein werden, könne es allerdings noch Wochen dauern.

Die Kugel traf den Mann während des normalen Schießbetriebs. In der Anlage trainieren nicht nur Sportschützen, sondern auch Jäger mit scharfer Munition. Der Notruf über „eine Person mit Schussverletzung“ ging gegen 21 Uhr ein. Der 52-Jährige war im Brustbereich getroffen worden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn sofort in eine Schweizer Klinik.

Aus welcher Waffe das Projektil kam, muss noch ermittelt werden

Laut Staatsanwaltschaft waren zum Zeitpunkt des Unfalls zwei Schützen aktiv. Einer schoss auf ein statisches Ziel, der zweite auf einen sogenannten laufenden Keiler. Das ist eine bewegliche Scheibe, auf der ein Keiler abgebildet ist.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand traf ein Projektil in der Schießanlage einen Stützpfeiler, prallte dort ab und verletzte den 52-Jährigen. Dieser befand sich hinter den beiden Schützen. Noch unklar ist, aus welcher Waffe das Projektil kam.

Das ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen. Außerdem geht es um die Frage, ob in der Schießanlage alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen eingehalten wurden. Allerdings betont Staatsanwalt Murer, dass es sich um einen ordnungsgemäß angemeldeten Schießbetrieb handelt. Es könne auch sein, dass die Sicherheitsstandards allgemein angepasst werden müssen.

Ob es überhaupt einen „strafbaren Vorwurf“ gebe, sei noch nicht geklärt. Dass es sich um eine vorsätzliche Tat handelt, schließt die Staatsanwaltschaft bislang aus, alles deutet auf einen Unfall hin.