Korrosionsschäden im Feuerwehrhaus

Eine betontechnologische Untersuchung hat ergeben, dass statische Elemente im Sigmarszeller Feuerwehrhaus korrosionsgeschwächt sind. Dies berichtete Bürgermeister Jörg Agthe in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Ein Bausachverständiger hatte die Bodenplatte sowie die Wand- und Stützsockel untersucht und Korrosionsschäden festgestellt, die durch den Eintrag von Salz entstanden sind. Die Sanierung allein dieser Schäden würde rund 280 000 Euro kosten.

An dieser Stelle entwickelte sich am Ratstisch eine rege Diskussion über die Reihenfolge und Priorisierung von Projekten in der Gemeinde. So wandte Ratsmitglied Jürgen Hartmann ein: „Diese Summe wird garantiert überschritten.“ Er halte es für vernünftiger, einen Mehrjahresplan zu erstellen, in dem die Investitionen gestaffelt werden, sodass alle Projekte bedient würden. Dabei verwies er auf die seit langem angedachte Sanierung der Alten Schule Bösenreutin: Damit sei immer noch nicht begonnen worden, und jetzt komme schon das nächste Projekt auf die Gemeinde zu. „Die Schäden sind da“, erwiderte Bürgermeister Jörg Agthe. „Es mag sein, dass sie nicht zum idealen Zeitpunkt kommen. Aber solche Überraschungen sind nie ideal.“

Gemeinderat Sebastian Seigerschmidt sah jedoch jetzt noch keinen akuten Handlungsbedarf. Er plädierte nachdrücklich dafür, vor einer Ausschreibung genau zu überlegen, was die Gemeinde mit dem Gebäude vorhat und wie es saniert werden soll. Die Betonsanierung sei auch in den Jahren 2023 oder 2024 noch möglich. Bernhard Krepold mahnte allerdings an: „Wir müssen aber dranbleiben und dürfen das nicht verschlafen.“

Schließlich folgte das Gremium mit einer Mehrheit von acht zu fünf Stimmen dem Beschlussvorschlag von Bürgermeister Agthe: Der Haupt- und Finanzausschuss wurde damit beauftragt, im Haushaltsplan für das Jahr 2021 die Mittel für weitere Untersuchungen der Korrosionsschäden und für die Vorbereitung einer Ausschreibung einzuplanen, die dann im nächsten Jahr folgen soll.